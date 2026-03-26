Air India torna a volare sulla Roma-Dehli

Air India torna a Roma Fiumicino dopo sei anni di assenza. La compagnia di bandiera indiana ha inaugurato il suo nuovo collegamento nostop per la Capitale italiana, che prevede quattro voli settimanali, ampliando così la propria presenza nell’Europa continentale. Roma è l’ottavo gateway di Air India in Europa.

Il volo AI123 è decollato mercoledì 25 marzo da Delhi alle 13:35. All’atterraggio a Fiumicino è stato ufficialmente accolto dalle autorità dell’Ambasciata indiana in Italia, da rappresentanti di Aeroporti di Roma e da tutto il personale di Air India.

«La domanda di viaggi tra India ed Europa – ha sottolineato Nipun Aggarwal, chief commercial officer Air India – continua ad aumentare sia nel segmento turistico sia in quello commerciale, grazie alle numerose affinità tra i nostri due Paesi e ai sempre crescenti rapporti che consolidano non solo i legami commerciali ed economici, ma anche il legame culturale tra italiani e indiani».

Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due Paesi hanno superato i 14 miliardi di dollari, grazie a un’intensa collaborazione in settori quali ingegneria, automotive, moda e design. Inoltre, l’Italia conta una delle più grandi comunità indiane del continente europeo, con oltre 200mila persone che contribuiscono alla costante crescita della domanda di collegamenti tra i due Paesi.

«Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air India a Roma – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Il nuovo collegamento diretto con Delhi arricchisce la nostra offerta per la capitale indiana e risponde alla crescente domanda di viaggi tra Italia e India. Questa nuova rotta rafforza ulteriormente il ruolo di Roma Fiumicino come hub internazionale di primaria importanza nel Mediterraneo, rendendolo sempre più centrale per i collegamenti aerei con l’Asia».

ORARI DEI VOLI

Air India opera voli tra Delhi e Roma quattro volte la settimana – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con aeromobili B787-8, configuratI a due classi: 18 posti in Business Class con sedili completamente reclinabili, e 241 spaziosi sedili in Economy Class, per un’esperienza di volo confortevole e resa ancor più ricca dal calore della tipica ospitalità indiana e dal servizio di bordo di Air India.

L’orario dei voli è stato studiato in funzione dei collegamenti via Delhi con numerose destinazioni in India e nel Sud-est asiatico, tra cui Thailandia, Sri Lanka, Malesia, Singapore e Vietnam. La struttura dell’orario consente ai viaggiatori provenienti dall’Italia di accedere facilmente alla rete internazionale e nazionale di Air India, che è in continua espansione.