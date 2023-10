Air Malta chiude. Sarà rimpiazzata da Km Malta Airlines

Air Malta lascia il posto a Km Malta Airlines, le cui operazioni di volo saranno avviate il 31 marzo 2024. Ad annunciarlo il primo ministro di Malta Robert Abela e quello delle Finanze e dell’Occupazione Clyde Caruana, che hanno dunque comunicato l’istituzione di una nuova compagnia di bandiera per il Paese. Questo perché non è stato possibile per Air Malta diventare redditizia senza continui sussidi statali avviati da circa un decennio; in accordo con la Commissione europea, infatti, il governo ha creato Km Malta Airlines su un modello di business realistico supportato da una strategia sostenibile a lungo termine. Negli ultimi anni Air Malta ha perso – e continua a farlo – 170mila euro al giorno.

Km Malta Airlines ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte del Maltese Civil Aviation Directorate. Sin dal suo esordio, il vettore avrà il governo di Malta come unico azionista. Il primo ministro Abela ha ribadito l’impegno di Malta «a mantenere una compagnia aerea nazionale con un modello di business sostenibile e realistico, sottolineando che la futura compagnia implementerà diligentemente un piano aziendale quinquennale». Ha anche assicurato «che la compagnia aerea manterrà la sua attuale forza lavoro e le dimensioni della flotta, continuando a servire 17 rotte importanti»: attualmente il personale è composto da 400 elementi, dopo il picco degli oltre 1.000 toccato tre anni fa, con monte salari ridotto da 48 a 22 milioni.

Il ministro Caruana ha dichiarato: «Durante i nostri colloqui e negoziati con la Commissione europea ho sempre insistito sull’importanza di avere una compagnia aerea di bandiera per il nostro Paese. La consideriamo una parte fondamentale delle infrastrutture delle nostre isole e la connettività aerea fornita dalla compagnia nazionale è indissolubilmente legata alla crescita economica e al successo delle isole maltesi. In assenza di una soluzione per la capitalizzazione di Air Malta nell’ambito delle norme Ue sugli aiuti di Stato, è stato deciso di fondare un nuovo vettore partendo da zero».

Il piano aziendale per la nuova compagnia aerea si basa su due fattori centrali: una rete efficiente e una flotta ben pianificata. Una volta stabilita la rete e la flotta è stato possibile delineare una strategia commerciale che servisse al meglio i clienti, garantendo al tempo stesso la sostenibilità finanziaria dell’azienda.

Km Malta Airlines opererà inizialmente un totale di 17 rotte – dalle attuali 37 – con l’aggiunta di maggiori frequenze su alcune tratte mature esistenti per massimizzare l’utilizzo degli aeromobili e ottimizzare le prestazioni commerciali. La flotta sarà composta da aeromobili di unica tipologia: otto Airbus 320Neo, di cui tre in leasing, in una configurazione a due classi.

Air Malta cesserà le operazioni il 30 marzo 2024, ma continuerà a operare come previsto tutti i suoi voli. “I clienti potranno continuare a prenotare e acquistare i biglietti normalmente. I voli con date di viaggio dal 31 marzo 2024 in poi saranno operati dalla nuova compagnia aerea. Air Malta rimborserà ai clienti il costo totale di tutti i biglietti già emessi con date di viaggio a partire dal 31 marzo 2024. I rimborsi sono garantiti dal governo di Malta in quanto principale azionista. Dal 1° dicembre 2023, i clienti i cui biglietti saranno rimborsati da Air Malta nell’ambito di questa transizione, avranno la possibilità di prenotare gli stessi voli con la nuova compagnia aerea”, si legge nella nota di Air Malta.

Un’operazione che, per certi versi, sembra il remake di Alitalia-Ita, con strascichi continui legati alle vertenze di lavoro. E con inevitabili riflessi sulla partnership fra Ita e Lufthansa, in attesa della benedizione dell’Antitrust Ue.