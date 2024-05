Air Mauritius, accordo con Trenitalia: tariffe dedicate sulle Frecce

Air Mauritius e Trenitalia siglano l’accordo, tramite AccessRail, che permetterà ai passeggeri in partenza da Roma per Port Louis di raggiungere in treno l’Aeroporto di Fiumicino utilizzando tariffe dedicate.

La partnership prevede che i possessori del biglietto della compagnia mauriziana per il volo tra le capitali dei due Paesi abbiano diritto a utilizzare i treni Frecciarossa e quelli Fracciargento con le seguenti modalità: 25 euro a persona a tratta per chi sceglie la classe economica; 60 euro a persona a tratta per chi sceglie le classi superiori.

L’accordo vale per le stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, Foggia, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, La Spezia Centrale, Lamezia Terme Centrale, Lecce, Milano Centrale, Milano Rogoredo, Napoli Centrale, Napoli Afragola, Milano Malpensa, Padova, Pisa Centrale, Reggio Calabria Centrale, Salerno, Torino Porta Nuova, Trieste Airport, Trieste Centrale, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova.

I passeggeri possono viaggiare con un biglietto digitale unico che ha per origine una delle 28 stazioni italiane sottoelencate e per stazione di arrivo quella dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. Se il treno dalla città di partenza non fosse diretto allo scalo aeroportuale ma fermasse a Roma Termini, con lo stesso biglietto unico si può utilizzare il treno “Leonardo Express” che da lì porta ai terminal.

Il volo Air Mauritius tra Roma e Port Louis sarà operato dal 3 novembre 2024 al 30 aprile 2025 con i nuovi Airbus A330-900neo con 288 posti suddivisi in 2 classi di servizio: 28 posti in Business class e 260 in Economy. Il collegamento avrà cadenza bisettimanale.