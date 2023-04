Air Mauritius, Apg diventa Gsa in otto nuovi Paesi

Air Mauritius nomina Apg come Gsa Sales and Marketing in Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Apg è un’azienda globale con più di 100 uffici che operano in oltre 170 paesi. La partnership rafforzerà la presenza globale di Air Mauritius, aiutandola a espandere le vendite nei mercati critici e generare ulteriore turismo da queste regioni.

«In linea con il nostro obiettivo di aiutare Mauritius a raggiungere il suo obiettivo di 1,4 milioni di visitatori entro la fine di quest’anno, consideriamo questa iniziativa come un mezzo ottimale per aumentare la nostra rete di agenti di vendita distinti collaborando con Apg, che riteniamo rafforzerà le vendite di Air Mauritius», ha dichiarato il ceo di Air Mauritius, Kresimir Kucko.

Apg attualmente rappresenta già Air Mauritius in mercati significativi come Stati Uniti, Canada, Italia, Svizzera e Germania. L’ampliamento della collaborazione è destinato a svolgere un ruolo chiave nel facilitare gli sforzi di espansione della compagnia aerea, in particolare con l’avvento di nuove operazioni in Europa.

«Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con Air Mauritius per offrire i migliori servizi», ha aggiunto il ceo di Apg Sandrine de Saint Sauveur.

Da ottobre 2023, Air Mauritius opererà due voli settimanali per Ginevra, aumentando anche le frequenze per Londra con un volo giornaliero per l’aeroporto di Londra Gatwick a partire dal 29 ottobre.