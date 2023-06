Air Serbia avvìa l’operativo voli da Belgrado per Heraklion

Con il volo JU750 Air Serbia ha lanciato il servizio stagionale tra Belgrado e Heraklion, a Creta. La compagnia aerea opera voli per la capitale Creta quattro volte a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. L’Airbus A320 di Air Serbia è stato accolto nei giorni scorsi con una cerimonia all’aeroporto di Heraklion, situato cinque chilometri a est del centro città.

«Heraklion – ha dichiarato Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia – è il crocevia di tre continenti e uno dei luoghi più vivaci del Mediterraneo ed è, da oggi, una nuova destinazione nella nostra rete in costante crescita. Con l’introduzione del servizio abbiamo ampliato la presenza di Air Serbia in Grecia. Da giugno abbiamo iniziato a operare voli per Rodi, Corfù e Chania, consentendo ai passeggeri di raggiungere queste popolari destinazioni turistiche in modo rapido e semplice».

Attualmente la compagnia aerea nazionale serba offre collegamenti da Heraklion, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenaghen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e altre città.