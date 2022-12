Air Serbia, quattro nuove destinazioni in Italia per il 2023

L’operativo estivo del 2023 di Air Serbia prevede voli diretti tra Belgrado e le città italiane di Catania, Napoli, Firenze e Palermo. La compagnia arriverà così a un totale di 10 destinazioni italiane. I voli sono già in vendita.

Air Serbia opererà due frequenze alla settimana su ciascuna destinazione, utilizzando Airbus A319 e A320.

«Stiamo continuamente introducendo nuove destinazioni per la stagione estiva. La nostra presenza in Italia aumenterà ancora grazie a quattro nuove attraenti destinazioni che offriranno ai nostri passeggeri la possibilità di godere di diverse tipologie di vacanze – dice Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia – Questo è solo l’inizio e ci saranno altre ottime notizie da Air Serbia nei prossimi giorni».

I voli saranno operativi con la seguente programmazione: Catania a partire dal 14 aprile 2023, Napoli dal 19 maggio 2023, Firenze dal 20 maggio 2023 e Palermo dal 14 giugno 2023.

Intanto, il vettore ha fatto segnare il record di passeggeri a novembre, trasportando oltre 200mila persone sui voli di linea e charter, il numero di passeggeri più altro per quel mese dal 2013, quando la compagnia ha iniziato ad operare con il nome attuale. Una crescita del 113% nel numero di passeggeri trasportati; più del doppio di novembre 2021. Se paragonato al novembre 2019 – pre Covid – si riporta un aumento del 15%.

«Nei primi 11 mesi di quest’anno, abbiamo trasportato più di 2.500.000 passeggeri, 1 milione di passeggeri in più rispetto allo scorso anno – aggiunge Rupić – Se guardiamo indietro, l’anno di maggior successo per Air Serbia fu il 2019 quando, nel periodo tra gennaio e novembre, abbiamo trasportato solo il 4% di passeggeri in più rispetto a quest’anno. Stiamo continuamente monitorando i trend e ci auguriamo che i buoni risultati del 2022 siano l’inizio di un 2023 ancora migliore».

A novembre, Air Serbia ha operato 2.536 voli dal suo hub a Belgrado e dagli aeroporti di Niš e Kraljevo, superando il numero totale dei voli del novembre 2019 del 10%.