Air Serbia taglia il traguardo dei 10 anni di attività

Air Serbia, la compagnia aerea di bandiera del Paese, celebra il suo decimo anniversario e festeggia superando i 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio dell’anno fino ad ora.

Da quando è diventata operativa, nel 2013, la compagnia ha via via incrementato il numero di destinazioni incluse nel suo network fino a raddoppiarlo e ora Air Serbia opera voli passeggeri e cargo verso oltre 80 destinazioni di linea e charter in Europa, Mediterraneo, Nord America, Asia e Africa. Sono state aggiunte anche tre destinazioni a lungo raggio: New York, Tianjin e Chicago. La flotta è stata completamente rinnovata ed è attualmente composta da due Airbus A330-220 a fusoliera larga, 13 aeromobili a fusoliera stretta della famiglia Airbus A320 e sette velivoli Atr turboelica per voli regionali.

Negli ultimi dieci anni, la compagnia di bandiera serba ha effettuato oltre 310.000 voli in totale e trasportato oltre 25 milioni di passeggeri.

In occasione del decennale, Air Serbia ha avviato la ristrutturazione del sito web aziendale, l’introduzione di nuova musica di sottofondo per le operazioni d’imbarco, e ha emesso, in collaborazione con la Può Post della Serbia, uno speciale francobollo postale. Nel mese di ottobre, in diverse città della Serbia sono state organizzate una serie di attività promozionali con lo slogan “10 years we cherish your memories”. Air Serbia ha preparato un’altra sorpresa per i suoi passeggeri che scopriranno in volo.

«Gli ultimi 10 anni ci hanno aiutato a diventare più forti e meglio preparati per il futuro. Stiamo entrando in un nuovo decennio di attività come leader regionale. Con la flotta più giovane della regione, oltre 1.400 dipendenti e una strategia di sviluppo sostenibile chiaramente definita, stiamo andando avanti a un ritmo ancora più rapido, pronti ad adattarci a qualsiasi cambiamento del mercato, operando in modo redditizio e aggiornando costantemente il nostro servizio nell’interesse dei nostri passeggeri. Voglio ringraziare tutti i nostri passeggeri che hanno riposto in noi la loro fiducia negli ultimi 10 anni. Ci auguriamo che continueremo a creare ricordi insieme in futuro», ha affermato Jiri Marek, ceo di Air Serbia.