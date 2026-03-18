Air Seychelles, tre voli a settimana su Parigi
Air Seychelles lancia tre voli settimanali diretti tra Seychelles e Parigi Charles de Gaulle a partire dal 20 marzo 2026, inizialmente per un periodo di un mese. La rotta sarà operata con un Boeing 787-900 Dreamliner grazie a un accordo con Etihad Airways che fino al 2021 possedeva il 40% di Air Seychelles.
Il lancio della nuova rotta avviene in un contesto in cui le chiusure dello spazio aereo in alcune aree del Medio Oriente hanno causato interruzioni nelle tradizionali rotte di transito attraverso gli hub del Golfo. Offrendo un collegamento diretto tra Seychelles ed Europa, Air Seychelles mira a garantire ai passeggeri un’alternativa di viaggio affidabile ed efficiente durante questa fase di incertezza nel panorama dei trasporti aerei globali.
Il servizio migliorerà l’accessibilità delle Seychelles per i visitatori internazionali. Parigi rappresenta infatti uno dei principali hub europei, con numerose connessioni verso altre destinazioni del continente, facilitando così l’arrivo di viaggiatori da tutta Europa e in particolare dalla Francia, storicamente uno dei mercati turistici più importanti per l’arcipelago.
In una fase iniziale, la compagnia opererà tre voli settimanali, con la possibilità di aumentare la frequenza fino a quattro voli a settimana in base alle esigenze operative e alla domanda del mercato.
Orari dei voli (tutti gli orari sono locali) fino al 28 marzo:
HM1008 – Seychelles-Parigi: partenza 10:00 – arrivo 17:30 (mercoledì, venerdì, domenica);
HM1007 – Parigi-Seychelles: partenza 19:30 – arrivo 8:30 +1 (mercoledì, venerdì, domenica).
Dal 29 marzo:
HM1008 – Seychelles-Parigi: partenza 9:00 – arrivo 17:30 (mercoledì, venerdì, domenica);
HM1007 – Parigi-Seychelles: partenza 19:30 – arrivo 7:30 +1 (mercoledì, venerdì, domenica).