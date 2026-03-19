Air Seychelles volerà su Roma Fiumicino dal 28 marzo

Air Seychelles volerà su Roma Fiumicino dal 28 marzo
19 Marzo 07:00 2026

Air Seychelles ha annunciato il lancio di un nuovo collegamento aereo verso Roma (Fco), con due voli alla settimana, rafforzando la connettività tra le Seychelles e i principali mercati europei, dopo aver presentato il collegamento con Parigi. Questa nuova rotta arriva in un momento cruciale per il settore turistico, garantendo ai viaggiatori un accesso continuo, affidabile e più diretto verso l’arcipelago.

Il servizio, operativo a partire dal 28 marzo, sarà effettuato il mercoledì e il sabato, con aeromobili Airbus A320neo, e includerà una breve sosta tecnica a Hurghada. 

L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici. Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante, in un contesto globale ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave. Air Seychelles ha confermato i voli diretti per Parigi Charles de Gaulle fino al 31 maggio, dopo averli previsti inizialmente solo per un mese.

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