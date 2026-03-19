Air Seychelles volerà su Roma Fiumicino dal 28 marzo

Air Seychelles ha annunciato il lancio di un nuovo collegamento aereo verso Roma (Fco), con due voli alla settimana, rafforzando la connettività tra le Seychelles e i principali mercati europei, dopo aver presentato il collegamento con Parigi. Questa nuova rotta arriva in un momento cruciale per il settore turistico, garantendo ai viaggiatori un accesso continuo, affidabile e più diretto verso l’arcipelago.

Il servizio, operativo a partire dal 28 marzo, sarà effettuato il mercoledì e il sabato, con aeromobili Airbus A320neo, e includerà una breve sosta tecnica a Hurghada.

L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici. Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante, in un contesto globale ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave. Air Seychelles ha confermato i voli diretti per Parigi Charles de Gaulle fino al 31 maggio, dopo averli previsti inizialmente solo per un mese.