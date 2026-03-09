Air Tahiti Nui volerà da Papeete a Sydney

Air Tahiti Nui annuncia l’apertura di un nuovo collegamento diretto no-stop tra Papeete e l’australiana Sydney.

La compagnia polinesiana continua così a sviluppare la sua rete internazionale e a rafforzare in modo sostenibile la connettività della Polinesia Francese con i principali hub regionali del Sud Pacifico.

Lunedì 14 dicembre 2026 partirà il primo volo Air Tahiti Nui e avrà due frequenze settimanali, lunedì e giovedì da Papeete, martedì e venerdì da Sidney.

Questa nuova rotta ridurrà significativamente i tempi di percorrenza e semplificherà gli spostamenti tra le due destinazioni.

Secondo gli ultimi dati provvisori dell’Ispf (Istituto di Statistica della Polinesia Francese), le isole di Tahiti hanno accolto circa 280.000 turisti nel 2025, un nuovo record di visitatori, in linea con il trend degli ultimi anni e il mercato australiano è uno dei mercati internazionali più dinamici per la destinazione con circa 8.165 visitatori nel 2025.

Sydney, importante hub del Pacifico, rappresenta un punto di accesso strategico per una migliore connettività regionale.

Lionel Guérin, ceo di Air Tahiti Nui, ha dichiarato: «Siamo molto lieti di annunciare questa nuova rotta diretta tra Papeete e Sydney. Con due voli no-stop a settimana e grazie all’accordo di codesharing con Qantas, questa rotta offre ai viaggiatori australiani maggiore comfort e frequenze aggiuntive, integrando il nostro servizio bisettimanale per Auckland, in Nuova Zelanda».

Oltre al trasporto passeggeri, l’avvio del servizio Papeete-Sydney crea nuove opportunità anche per il trasporto merci, favorendo lo sviluppo degli scambi economici tra l’Australia e la Polinesia francese.

Come su tutti i suoi voli, anche su questa nuova rotta Air Tahiti Nui offrirà un’esperienza di viaggio immersiva ispirata alle sue isole. L’ospitalità polinesiana dello staff della compagnia aerea, accompagnerà ogni passeggero per un viaggio all’insegna del comfort, dell’attenzione e del calore.

Le vendite dei biglietti sono già aperte.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Tahiti Nui