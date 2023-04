Air Transat, estate super in Italia con 18 voli per il Canada

Estate italiana “super” per Air Transat che, nella nuova programmazione estiva 2023, lancia un operativo potenziato tra l’Italia e il Canada a partire dall’inizio di maggio, con un’offerta fino a 18 voli diretti a settimana, con voli diretti da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, e da Lamezia a Toronto, oltre ai voli in connessione con Québec City, Calgary e Vancouver.

In particolare Air Transat offre opzioni di volo multi destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un’altra senza costi aggiuntivi: un modo semplice e conveniente per scoprire ancora più luoghi in ogni viaggio. Ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler.

Inoltre, grazie al suo nuovo programma di connessione internazionale, i passeggeri Air Transat provenienti dall’Italia possono ora viaggiare verso destinazioni selezionate negli Stati Uniti via Montréal verso Los Angeles o San Francisco.