Air Transat potenzia i voli estivi da Venezia a Montréal e Toronto

Ritorno a Venezia con potenziamento dell’offerta aerea per Air Transat, la compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse, che riprende i voli diretti Italia-Canada dall’aeroporto Marco Polo.

I voli per Toronto torneranno dal 4 maggio, e verso Montréal da lunedì 6 maggio, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere il Canada fino a ottobre prossimo.

Per l’estate 2024 Air Transat offrirà dunque un volo in più da Venezia a Toronto: saranno infatti disponibili due voli settimanali verso Toronto e due voli settimanali per Montréal. I collegamenti intercontinentali dalla città lagunare sono operati con gli Airbus A330-200 o Airbus 330-300.

«L’aeroporto di Venezia rappresenta un punto di riferimento consolidato per Air Transat – ha commentato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse – Tutti i voli da Venezia partono alle ore 13 circa e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso il Sud del Canada. Tutti i collegamenti sono disponibili in gds».

Da parte sua anche Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save che gestisce lo scalo veneto, esprime soddisfazione per questo potenziamento: «Siamo molto soddisfatti per il rapporto di stretta collaborazione instaurato con Air Transat, che nel riproporre nell’attuale stagione estiva i collegamenti riattivati dal 2022, intensifica le frequenze. Per il bacino d’utenza dell’aeroporto di Venezia, il Canada costituisce un mercato importante, con volumi di traffico alimentati da flussi turistici, d’affari e da viaggi per ricongiungimenti familiari».

La foto pubblicata è stata inviata da Rephouse