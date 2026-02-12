Air Transat, vantaggi per chi viaggia in gruppo in Canada

Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, ha presentato i vantaggi dedicati ai passeggeri che scelgono di volare in gruppo in Canada, Perù e Messico, da aprile a ottobre, da Roma e Venezia.

I voli di Air Transat sono già prenotabili su tutti i gds. Le agenzie che intendono programmare un gruppo per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive e condizioni flessibili.

VIAGGI STUDIO

Toronto si conferma meta privilegiata per i viaggi studio all’estero, offrendo agli studenti un ambiente sicuro, accogliente e multiculturale. Toronto combina istituzioni educative e una qualità della vita di alto livello, rendendo l’esperienza formativa indimenticabile. Grazie ai voli diretti Air Transat da Roma (giornalieri) e Venezia (3 volte a settimana), l’organizzazione di gruppi viaggi studio risulta semplice e conveniente.

VACANZE A MONTREAL E TORONTO

Per i viaggi di piacere, Air Transat propone la possibilità di creare itinerari flessibili con arrivo in una città e partenza dall’altra: Toronto in entrata e Montreal in uscita, o viceversa, grazie ai voli diretti dall’Italia di Air Transat. Questa formula permette di massimizzare l’esperienza canadese, scoprendo il fascino cosmopolita di Toronto e l’anima europea di Montreal e anche la natura del Quebec in un unico viaggio.

GRUPPI A CANCUN E LIMA

Air Transat offre dall’Italia connessioni ottimali via Toronto o Montreal per destinazioni soleggiate latinoamericane, da maggio a ottobre. Da Roma e Venezia è possibile raggiungere Lima, porta d’accesso al patrimonio Inca; da Roma si può raggiungere Cancun, il paradiso caraibico tra spiagge e cultura maya.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Transat