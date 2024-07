Air Transat volerà sulla Roma-Lima via Toronto fino a ottobre

Nuove opportunità di viaggio da Air Transat, la compagnia aerea che da 36 anni è presente in Italia: da luglio fino a settembre vengono operati voli no stop giornalieri da Roma Fiumicino per Toronto e Montréal.

Inoltre, sempre dallo scalo della capitale, per tutta la stagione estiva e fino a ottobre, viene offerta la possibilità di fruire dei voli in connessione – via Toronto – per il Perù, ogni mercoledì e sabato. Nel dettaglio i due voli settimanali Roma-Lima-Roma via Toronto saranno assicurati ogni mercoledì e sabato fino al 26 ottobre.

Mentre su Venezia Marco Polo vengono operati due voli diretti due volte a settimana per Toronto (ogni martedì e sabato) e due voli a settimana per Montréal (ogni lunedì e venerdì). Tutti i voli diretti dall’Italia sono operati con gli Airbus A330-200 o Airbus 330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class.