Air Transat: voli in connessione per Lima e Cancun dall’Italia

Air Transat ha annunciato l’operativo voli per il 2026 dedicato alle destinazioni Lima e Cancun. La compagnia canadese offre dall’Italia connessioni ottimali via Toronto e Montreal.

Da Roma e Venezia, è possibile raggiungere Lima, porta d’accesso al patrimonio inca; da Roma, si può raggiungere Cancun, il paradiso caraibico tra spiagge e cultura maya, da maggio a ottobre. I voli sono già prenotabili su tutti i Gds (Amadeus, Sabre, Travelport).

«L’Italia rappresenta da sempre un mercato di punta per Air Transat. L’ampliamento dei voli in connessione da Roma e Venezia, verso Lima e Cancun, amplifica l’offerta di Air Transat in Italia verso destinazioni molto richieste per i viaggi vacanze e si aggiunge alle destinazioni in Canada, Toronto e Montreal, servite con voli non stop diretti», ha dichiarato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse Gsa, che rappresenta Air Transat in Italia.