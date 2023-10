Airbnb apre ai pagamenti a rate anche in Italia

Airbnb e Klarna lanciano in Italia il pagamento dilazionato, una nuova modalità per gli ospiti di rateizzare il costo della prenotazione sulla piattaforma. Il lancio si inserisce in un’iniziativa globale che vedrà i due big player offrire un metodo alternativo di payment in venti Paesi entro l’inizio del 2024.

Introdotto per la prima volta nel Nord America, in occasione della Summer Release di Airbnb del 2023, la funzione pagamento dilazionato di Klarna consentirà agli ospiti in Italia di pagare il loro prossimo soggiorno in tre rate senza interessi nell’arco di due mesi.

«Siamo lieti di portare il pagamento dilazionato con Klarna in Italia, offrendo agli ospiti una maggior flessibilità per dilazionare i loro pagamenti in diverse settimane o mesi», afferma Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia.

Al momento del checkout, gli ospiti avranno l’opzione di pagare l’intero soggiorno, oppure di dilazionare il pagamento (per prenotazioni con prezzi compresi tra 35 e 3.000 euro). «Una delle richieste principali degli ospiti è di rendere disponibili più opzioni di pagamento. Siamo quindi entusiasti di rendere disponibili le opzioni di pagamento flessibili di Klarna agli ospiti di Airbnb», commenta Luigi Traldi, head of Southern Europe di Klarna.

Oltre all’Italia, il pagamento dilazionato con Klarna viene introdotto anche in Paesi europei com Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Altri lanci sono previsti entro la fine dell’anno.