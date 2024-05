Airbnb introduce la categoria “Icone”. Dormire nella casa di Up? Si può

Airbnb presenta Icone, una nuova categoria di esperienze particolari ed esclusive da vivere nel mondo della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport e tanto altro.

Icone trasforma in realtà i desideri che sembravano irrealizzabili, come addormentarsi nella casa di Up, passare la notte nel Museo Ferrari, entrare nel mondo di X-Men, trascorrere una serata con Kevin Hart nella Coramino Live Lounge, oppure soggiornare nella casa di Prince del film Purple Rain. Per ora sono 11 le nuove Icone che si possono provare, ma Airbnb ha altre esperienze in preparazione da aggiungere all’elenco nel corso dell’anno.

«Le Icone aprono porte per mondi che fino ad ora esistevano solo nella tua immaginazione. Mentre la vita diventa sempre più digitale, ci concentriamo sul portare più magia nel mondo reale. Con Icone, abbiamo creato le esperienze più straordinarie sulla Terra», ha sottolineato Brian Chesky, co-fondatore e ceo di Airbnb.

Icone, come nuova categoria, sarà disponibile direttamente sulla home page. La maggior parte delle attività non ha un costo di partecipazione, e in ogni caso non si superano mai i 100 dollari a persona. Un conto alla rovescia mostra il tempo che manca alla pubblicazione di ciascuna esperienza e gli ospiti possono richiedere di prenotare tramite l’app. I fortunati ospiti selezionati riceveranno un biglietto d’oro digitale, nel corso del 2024 verranno messi a disposizione oltre 4.000 biglietti d’oro.

La piattaforma sta anche implementando tre nuove funzionalità che rendono la pianificazione dei viaggi di gruppo più semplice che mai. Si tratta dell’inserimento di liste dei preferiti condivise con altre persone per invitarle ad aggiungere case e votare gli annunci; della nuova scheda messaggi per consentire a tutti coloro che viaggiano di comunicare con l’host in una conversazione di gruppo e dell’invito a viaggi, quando, una volta prenotata una vacanza, si possono invitare altri inviando loro delle cartoline digitali illustrate da artisti di tutto il mondo.

La 2024 summer release include anche diversi aggiornamenti per gli host, basati sui feedback che hanno fornito, l’ampliamento del dashboard guadagni con grafici interattivi e della scheda annunci.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Airbnb