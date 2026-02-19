Airbus chiude l’anno con 5,2 miliardi di utili

Utili ad alta quota per Airbus. La casa costruttrice europea ha chiuso il bilancio 2025 con un fatturato di 73,4 miliardi di euro (+6%), un utile netto di 5,2 miliardi, pari a una crescita del +23% e per il 2026 prevede una forte accelerazione nella produzione con la consegna di 870 aeromobili.

Ma nel report annuale c’è anche l’ombra dei ritardi nella consegna dei motori Pratt & Whitney per la famiglia di A320 che di fatto frena la produzione e pone il costruttore in serie difficoltà nelle tempistiche contrattualizzate con le varie compagnie aeree.

Questo – come fa notare il Corriere della Sera – spiega anche perché “le consegne di gennaio sono scese al livello più basso registrato in qualsiasi mese dal 2020, segnando l’inizio d’anno più debole da almeno un decennio”. Non a caso è in prepotente risalita la rivale Boeing, che ha consegnato il numero più alto di aerei dal 2018, anche grazie all’assenza nei suoi velivoli dei motori Pratt & Whitney.

Infatti è lo stesso ceo di Airbus, Guillaume Faury, a evidenziare un rallentamento nella produzione mensile di questo modello che dalle 75 unità previste nel suo piano operativo si è vista costretta a scendere a 60 unità. La media mensile originaria per gli A320 verrà ristabilita soltanto dopo il 2027.

Più che soddisfacente, comunque, il livello di ordini raggiunti da Airbus: alla fine del 2025 le commesse con ordini fermi si sono attestate sugli 8.754 aeromobili.