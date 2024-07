Airbus investe in LanzaJet e incrementa la produzione di Saf

Incrementare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione. È quello che ha deciso di fare Airbus investendo in LanzaJet, azienda leader nella produzione di carburanti, in linea con la sua ambizione di agire come catalizzatore per lo sviluppo globale dei carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf). L’investimento sosterrà lo sviluppo del percorso Alcohol-to-Jet (Atj), un passaggio necessario per produrre Saf su larga scala.

La tecnologia di LanzaJet utilizza etanolo a basso contenuto di carbonio per creare un Saf che riduce le emissioni di gas serra di oltre il 70% rispetto ai combustibili fossili in base al ciclo di vita e può farle calare ulteriormente grazie a una serie di tecnologie di riduzione del carbonio stesso. Il Saf prodotto con la tecnologia Atj di LanzaJet è un carburante drop-in approvato e compatibile con i motori degli aeromobili esistenti e le relative infrastrutture.

Con progetti che abbracciano 25 Paesi e 5 continenti, LanzaJet sta avviando la prima produzione commerciale al mondo di etanolo- a-Saf presso il LanzaJet freedom pines fuels, negli Stati Uniti. L’impianto produrrà Saf e diesel rinnovabile da etanolo sostenibile e a basse emissioni di carbonio e servirà come modello per scalare la produzione di Saf.

«I carburanti sostenibili per l’aviazione sono una delle leve più importanti per decarbonizzare il trasporto aereo, ma la loro produzione è ancora limitata – spiega Julie Kitcher, chief sustainability officer di Airbus – La nostra partnership con LanzaJet dimostra l’impegno di Airbus a collaborare con i principali fornitori di tecnologie energetiche per esplorare percorsi di produzione innovativi e scalare la produzione Saf. Un sodalizio che sottolinea l’importanza della collaborazione intersettoriale per raggiungere emissioni nette di Co2 pari a zero entro il 2050».

«LanzaJet ha intenzionalmente sviluppato un portafoglio diversificato di investitori strategici composto da aziende leader a livello mondiale per garantire l’ecosistema necessario a scalare l’industria del Saf – sottolinea Jimmy Samartzis, chief executive officer di LanzaJet – Questo importante investimento da parte di Airbus sostiene la crescita della nostra azienda, consentendoci di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’aviazione e sviluppare un’industria più sostenibile».