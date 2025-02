Airbus rinuncia (per ora) all’aereo a idrogeno

Clamoroso annuncio di Airbus che ha deciso di rinunciare per ora allo sviluppo del progetto di un aereo commerciale a idrogeno previsto inizialmente per la metà del prossimo decennio. Il rinvio è dovuto – si legge in una nota ufficiale della casa costruttrice europea – a un significativo rallentamento dei progressi tecnologici.

Di fatto, questo ritardo rappresenta una seria impasse per le ambizioni del Gruppo aerospaziale europeo di diventare pioniere nell’adozione dell’idrogeno come carburante, in un momento in cui l’aviazione è impegnata a trovare valide soluzioni per ridurre le emissioni. Un obiettivo fortemente sostenuto dall’amministratore delegato Guillaume Faury che lo aveva inserito nella sua agenda di lavoro e tra i traguardi da raggiungere entro la fine del 2030.

Tra l’altro gli stessi progettisti e la dirigenza di Airbus, pochi mesi fa, avevano ammesso che il piano per produrre un aereo a idrogeno per 100 persone, probabilmente un turboelica, era stato concepito per dare solo un contributo marginale all’obiettivo del settore di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 ma avrebbe certamente favorito una maggiore adozione in futuro.