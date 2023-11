Aircalin compie 40 anni e dedica la campagna alla sostenibilità

Nata nel 1983, la compagnia aerea della Nuova Caledonia Aircalin celebra il suo 40° anniversario. Per l’occasione, il vettore ha lanciato, su diversi mercati, una campagna dedicata allo sviluppo sostenibile.

Consapevole delle questioni sociali e ambientali associate alle sue attività, e come datore di lavoro e tra gli attori principali in Nuova Caledonia, Aircalin si conferma “impegnata in un approccio responsabile allo sviluppo sostenibile”. Per questo la compagnia ha colto l’occasione del suo 40° anniversario per segnare una svolta adottando, a partire dal 24 novembre, il claim: “La Nuova Caledonia, è nella nostra natura”.

Il fiore all’occhiello della campgna, che durerà fino al 15 dicembre prossimo, è un film realizzato in Nuova Caledonia con un testo co-scritto dal produttore Walla Prod e l’artista caledoniano Passil Swamo. Intitolato “A Flower in the Sky” sarà trasmesso su ampia scala (sui voli Aircalin, tv, cinema, radio, social media).

Per coinvolgere il pubblico, sono previsti giochi e promozioni fino a dicembre: un gioco online permetterà di vincere biglietti aerei; in palio anche un premio di due biglietti “golden” offerti in un sorteggio tra i viaggiatori a bordo di 20 voli dal 24 novembre al 1° dicembre; un codice promozionale da usare sul sito web del vettore.

Obiettivo per il 2030: ridurre le emissioni del 25% rispetto al 2019 grazie allo sviluppo del Saf.