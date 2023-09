Airlines for Europe: Laurent Donceel è il nuovo vicedirettore generale

Novità ai vertici di Airlines for Europe: Laurent Donceel è stato nominato vicedirettore generale. Da quando è entrato in A4E nel 2016, Donceel è stato elemento cardine del suo team e ha svolto un ruolo importante nel suo sviluppo fino a diventare la principale associazione di categoria delle compagnie aeree in Europa.

Nel suo nuovo ruolo Donceel offrirà una guida strategica al comitato esecutivo di A4E e collaborerà con l’ad, Ourania Georgoutsakou. Inoltre, continuerà a occuparsi dei temi della sostenibilità, mentre i membri di A4E continuano ad accelerare i loro sforzi per raggiungere emissioni nette pari a zero come parte dell’iniziativa Destination 2050.

«La preziosa esperienza di Laurent e la sua profonda conoscenza del settore saranno determinanti per aiutare A4E a continuare a raggiungere il successo – sottolinea Georgoutsakou – Sono lieto che manterrà la sua leadership sulle questioni di sostenibilità e sarà determinante nel nostro lavoro con i politici quando il pacchetto di sostenibilità Fit for 55 verrà implementato».

«Ho avuto il piacere di vedere in prima persona come A4E è cresciuta fino a diventare la principale associazione di categoria del settore aereo in Europa – il commento di Donceel – Non vedo l’ora di assumermi maggiori responsabilità per la direzione strategica di A4E».