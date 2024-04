Airport Handling apre nuovi uffici a Roma Fiumicino

Investimenti a sei zeri per Airport Handling all’aeroporto di Fiumicino, dove la società controllata a maggioranza da dnata, tra i maggiori player mondiali per servizi aerei e di viaggio, ha inaugurato i suoi nuovi uffici. E proprio questa struttura rientra nell’investimento pianificato di circa 20 milioni di euro in attrezzature avanzate per il supporto a terra, a seguito dell’aggiudicazione della gara nello scalo di Roma.

A tal proposito, si è in attesa della pronuncia definitiva del Tar del Lazio, che ha rinviato al 19 giugno la sua prossima udienza circa l’impugnazione degli esiti della gara a opera dell’altra società di handling, Swissport, che è stata esclusa per i prossimi sette anni (come avevamo riportato il 6 febbraio scorso sul nostro giornale).

Intanto Airport Handling procede nella sua evoluzione operativa e brinda ai suoi nuovi uffici: situati presso la Torre 2 dell’aeroporto di Fiumicino, consentiranno al management della compagnia di coordinare le operazioni e garantire servizi di elevata qualità ai clienti delle compagnie aeree.

In una nota della società controllata da dnata, e diffusa in queste ore, si evidenzia che Airport Handling fornirà una gamma di servizi passeggeri e di rampa sicuri e di qualità alle compagnie aeree che operano a Fiumicino. Attualmente mira ad avviare le operazioni presso l’aeroporto di Roma nella seconda metà del 2024 e, al momento, prevede di impiegare oltre 1.800 operatori con elevata professionalità acquisita nel settore aeroportuale. Le prime assunzioni hanno già portato all’inserimento di un primo gruppo manageriale, selezionato localmente, con una vasta competenza ed esperienza nel mercato romano.

La consegna della nuova flotta di attrezzature di Airport Handling destinata alle operazioni presso l’aeroporto di Roma Fiumicino è prevista dall’inizio dell’estate e comprende sia veicoli elettrici che alimentati con carburante Hvo (Hydrotreated vegetable oil).

Per Alberto Morosi, ceo di Airport Handling: «L’apertura dei nostri nuovi uffici segna un traguardo importante e sottolinea il nostro impegno ad avviare quanto prima i servizi a Roma Fiumicino; nei prossimi mesi investiremo ulteriormente e a lungo termine in risorse, infrastrutture e attrezzature. Non vediamo l’ora di fornire i nostri elevati standard di qualità ai clienti, sia nuovi che di lunga data, in un altro importante hub aeroportuale italiano».

Airport Handling a Roma intende così rafforzare la sua posizione di fornitore di servizi aeroportuali in Italia, essendo già partner di fiducia di oltre 60 compagnie aeree, e gestisce oggi più di 22 milioni di passeggeri e 82mila voli all’anno nei due aeroporti di Milano, Malpensa e Linate.

Da sottolineare che dnata è un attore globale nel settore dei servizi aerei combinati, che opera in qualcosa come 120 aeroporti in tutto il mondo. Oltre all’attività di assistenza a terra, dnata fornisce anche servizi di catering e vendita al dettaglio in tutti i principali aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino.