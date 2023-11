Aiuti Covid non spettanti: lo Stato ora impone la restituzione

Torna la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo L’arte gastronomica italiana è celebre e ricercata in tutto il mondo, oltre fiore all’occhiello di tanti indirizzi culinari nostrani, tanto che la nuova guida Michelin dedicata all’Italia, appena presentata, conta... The post Torna la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo first appeared on ViaggiOff.

Le stelle Michelin splendono su quasi 400 ristoranti in Italia Pioggia di stelle in Italia: come ogni anno è arrivata la guida Michelin dedicata alle eccellenze dei ristoranti bel nostro Paese e quest'anno i premiati sfiorano quota 400, non senza...

A Milano la grande festa dei libri: al via la settimana di Bookcity Al via a Milano la grande festa diffusa dei libri e della lettura: la città meneghina si anima con Bookcity 2023, per una settimana di incontri, appuntamenti, passeggiate letterarie, reading...