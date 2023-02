Al brand Anantara il Grand Hotel Convento di Amalfi

Il portfolio europeo di Minor Hotels, dalla prossima primavera, annovera il Grand Hotel Convento di Amalfi nel brand luxury Anantara, fino ad ora Nh Collection.

Lo storico albergo della Costiera Amalfitana – che si trova all’interno di un ex convento dei frati cappuccini del XIII secolo – sarà restaurato con cura con le camere completamente rinnovate, così come i ristoranti e la nuova Spa.

Nel rispetto dei materiali originali e del design dell’edificio che risale a 800 anni fa, Minor Hotels svolgerà un’attenta e scrupolosa opera di conservazione, manutenzione e restauro per preservare l’aspetto originale della facciata, offrire un maggior senso di accoglienza e valorizzare i volumi.

Per mantenere continuità con il patrimonio storico dell’edificio, le 52 camere e suite vedranno preservati i pavimenti in piastrelle, i soffitti a volta e le pareti imbiancate a calce. L’esclusiva esperienza di ospitalità firmata Anantara, invece, sarà esaltata attraverso l’utilizzo di tessuti pregiati, mobili di design e pezzi di arte contemporanea di provenienza locale uniti ai più recenti comfort high-tech.

Le suite conserveranno le terrazze con piccole piscine e ampie vedute sulla Costiera, mentre la zona del resort con la piscina sarà ridisegnata con arredi su misura e arricchita da un innovativo progetto di Pizzeria Gourmet. Le aree Bar e Lounge saranno valorizzate da una nuova illuminazione più calda, tappeti realizzati con fibre naturali e comode sedute in tonalità crema.

Il ristorante principale, Il Ristorante Dei Cappuccini, continuerà a proporre la cucina e i sapori della tradizione mediterranea grazie all’estro dello chef Claudio Lanuto, e sarà impreziosito da arredi di lusso studiati ad hoc e da boiserie in linea con il nuovo design dell’hotel per creare un’atmosfera ancora più intima.

Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi offrirà anche una nuova Anantara Spa, rivestita in travertino, e caratterizzata da tre sale per trattamenti e cure di bellezza in un ambiente rilassante. Le aree benessere includeranno anche una Panoramic Gym.

«Nel nostro progetto di espansione in Europa, siamo davvero entusiasti di poter presto accogliere gli ospiti di Anantara in una delle località più iconiche d’Italia – ha affermato Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels – Seguendo rigorose linee guida di conservazione storica, stiamo prestando una grande attenzione al restauro di questa affascinante struttura che vanta 800 anni di storia. Allo stesso tempo, aggiungeremo un tocco contemporaneo alle camere e alle aree comuni: solo in questo modo, ogni esperienza che gli ospiti vivranno all’Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi potrà essere davvero eccezionale».

Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi è il secondo Anantara in Italia dopo la recente apertura di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, e l’ottava proprietà in Europa.