Al Tis di Siviglia in vetrina la tecnologia applicata al t.o.

Il Tis, Tourism innovation summit, torna a Siviglia, in Spagna, dal 23 al 25 ottobre per la sua quinta edizione. Oltre agli incontri sulle eccellenze della tecnologia applicata al turismo organizzato, ospiterà ancora una volta i prestigiosi Tourism innovation awards, premi che cercano di riconoscere quelle entità, tutti quei progetti e iniziative che si impegnano nell’innovazione, nella tecnologia e nella digitalizzazione per guidare il turismo verso un futuro più efficiente, competitivo e sostenibile, mettendo sempre al centro il viaggiatore.

Tutte le organizzazioni interessate possono presentare la propria candidatura fino al 6 settembre. Il mantra di questa edizione è “migliorare il settore dei viaggi con la tecnologia“, non a caso lo slogan utilizzato per lanciare l’edizione 2024 è molto esplicito: “Elevare l’industria dei viaggi con la tecnologia”.

Tis2024 presenterà non solo le soluzioni più innovative, ma anche le storie di successo dell’applicazione di tecnologie che stanno aiutando il settore a comprendere meglio le nuove esigenze dei viaggiatori e offrire esperienze uniche e personalizzate. A Siviglia saranno presenti oltre 7.000 manager e professionisti del settore. E saranno oltre 200 le aziende espositrici che presenteranno le ultime tecnologie in materia di intelligenza artificiale, business intelligence, analisi dei dati, sicurezza informatica, connettività, 5G e realtà aumentata o virtuale, nonché soluzioni che aiutano a misurare l’impatto ambientale, a essere più sostenibili, inclusivi e migliorare l’accessibilità.

A tal proposito Silvia Avilés, direttrice di Tis, osserva: «Ormai abbiamo sempre più innovazione, nuovi modelli di business e strumenti digitali che stanno trasformando la gestione del turismo come l’abbiamo concepita fino ad ora. Riconoscere i casi migliori è fondamentale per favorire la collaborazione e la condivisione delle conoscenze all’interno della comunità turistica globale. In questo senso, ispiriamo altri professionisti e organizzazioni del settore a pensare in modo diverso, a semplificare i processi e, soprattutto, a migliorare l’esperienza del viaggiatore verso proposte molto più sostenibili, autentiche, intelligenti e memorabili».

Nel dettaglio i Tourism innovation awards 2024 avranno sei categorie.

La prima è l’Excellence in customer experience award, che mira a riconoscere quei progetti o innovazioni che sono andati ben oltre nel creare esperienze memorabili, significative e straordinarie per i viaggiatori di tutto il mondo. Le soluzioni più dirompenti che utilizzano l’intelligenza artificiale o l’analisi dei dati per ottimizzare le operazioni nelle imprese turistiche saranno inoltre evidenziate con il premio per la migliore innovazione nell’intelligenza artificiale e nell’analisi dei dati.

C’è poi il Digital Innovation excellence award, che premierà le organizzazioni che hanno dimostrato notevole creatività ed efficacia nello sfruttare gli strumenti digitali per migliorare i servizi, ottimizzare le operazioni ed elevare l’esperienza dei clienti.

A seguire il Sustainable leadership award, rivolto a iniziative o organizzazioni che hanno integrato pratiche sostenibili nelle loro operazioni, ridotto al minimo l’impatto ambientale e avuto un riscontro positivo sulle comunità e culture locali. E ancora la categoria Emerging business model award: il riconoscimento andrà a progetti pionieristici che integrano perfettamente sostenibilità, tecnologia e principi incentrati sul cliente, guidando una trasformazione positiva e stabilendo nuovi standard per il settore. Infine, novità di quest’anno, il Diversity and inclusion excellence award, che premierà le organizzazioni e le iniziative che dimostrano un impegno eccezionale nel promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione nel settore del turismo.