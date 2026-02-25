Al varo Visitaegean Dmc, canale di riferimento per la Grecia B2B

Varo operativo per Visitaegean Dmc, società nata come joint venture paritetica tra Intra Tourism Group, operatore da 45 anni nel mercato italiano, e Mazi Travel and Events, gruppo internazionale con una profonda conoscenza del territorio ellenico.

Un debutto significativo, visto che la Grecia si conferma, anche per la prossima estate, una delle destinazioni turistiche più dinamiche e competitive d’Europa, grazie a una stagionalità che copre l’intero anno e a un’offerta in continua evoluzione qualitativa. al punto che le previsioni indicano una stima di 42 milioni di arrivi, a fronte di una popolazione di poco inferiore ai 10 milioni di abitanti, con ricavi complessivi per il comparto turistico stimati in oltre 23 miliardi di euro.

Mazi Travel and Events, con oltre 35 anni di esperienza e una presenza strutturata in Grecia e a Cipro, svolge attività che spaziano dall’incoming all’outgoing, dal trasporto con mezzi propri all’organizzazione di eventi e gruppi, mentre Intra Tourism Group è l’operatore partner ottimale che affiderà i propri clienti a Visitaegean Dmc per offrire i suoi servizi consolidati nel corso degli anni.

Per il mercato italiano Visitaegean Dmc rappresenterà l’unico canale esclusivo di servizi sulla destinazione Grecia sia per Mazi Travel and Events sia per Intra Tourism Group, operando anche sui flussi turistici verso e dalla Turchia, con l’obiettivo di creare interessanti sinergie tra i due Paesi.

La strategia commerciale è fortemente orientata al B2B, con una collaborazione mirata con tour operator e grandi “grossisti”, evitando il canale diretto per non entrare in conflitto con il modello di distribuzione tradizionale.

Il focus principale riguarda i gruppi: culturali, religiosi, scolastici e incentive, ambiti nei quali l’azienda possiede un know-how consolidato, già sperimentato con successo anche in altri mercati europei.

A beneficio del pubblico italiano verranno proposte diverse tipologie di prodotto, tra cui partenze garantite per tour classici di otto giorni con guida in lingua italiana e soluzioni Fit e programmi costruiti intorno al concetto di esperienza. L’offerta non si limita più alla visita dei siti archeologici più noti, o al turismo tradizionale, ma integra attività e contenuti innovativi, in linea con le nuove aspettative dei viaggiatori, mirati ad esperienze ed emozioni in territori ormai noti ai più. Accanto ai tour culturali tradizionali, con Visitaegean Dmc vengono introdotti nuovi pacchetti come combinazioni Atene-Mykonos-Santorini.