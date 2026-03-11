Al via Bmt 2026: cosa c’è in programma

Focus su lusso, Ai, Mezzogiorno e America’s Cup 2027, + 9% di visitatori già in fase di pre accredito. Si conferma un appuntamento di rilievo per il travel Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, giunta alla 29ª edizione, organizzata da Progecta di Angioletto de Negri e in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da domani (giovedì 12 marzo) fino a giorno 14. All’inaugurazione è presente anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Tra gli altri, attesi il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, e il presidente di Enit, Alessandra Priante.

L’evento servirà anche a fare il punto sulle fibrillazioni del mercato dovute agli eventi geopolitici in corso, oltre a promuovere il territorio, presentare nuovi prodotti/servizi, analizzare la concorrenza e fare networking.

Una piattaforma di incontro, scambio e crescita dove produttori, fornitori, distributori, buyer, startup e innovatori si ritrovano per creare connessioni, far circolare idee e aprire nuove strade al business creando momenti decisivi per la crescita della manifattura a sostegno dell’economia reale.

WORKSHOP

Confermata la formula, con i quattro workshop di prodotto dedicati a incoming, Terme & benessere e Vacanza attiva, Incentive & congressi e al Turismo sociale, che apriranno le porte dell’offerta italiana ai numerosi buyers stranieri in arrivo da tutto il mondo. L’alta richiesta di partecipazione ai workshop conferma il trend positivo di interesse per l’Italia.

NAPOLI & CAMPANIA LUXURY DESTINATION

Il rinnovato interesse dei principali brand dell’ospitalità turistica di alta fascia ha convinto Progecta a riproporre in Bmt l’area Napoli & Campania Luxury Destination, dedicata all’offerta dell’ospitalità di lusso nella regione. Uno spazio dove l’offerta già presente sul territorio e quella che da qui a breve ne aumenterà la capacità ricettiva, potranno incontrare i buyer esteri e stringere gli accordi che consentiranno i nuovi arrivi di turisti alto spendenti nei prossimi anni, già a partire dai prossimi mesi, in occasione dell’America’s Cup.

AMERICA’S CUP E SPORT

Dopo i fasti di Milano-Cortina, l’Italia si appresta infatti a vivere un’altra grande avventura sportiva di interesse mondiale. Proprio da Bmt 2026 inizierà il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027, che vedrà le prime regate preliminari in Sardegna a partire dalle prossime settimane prima del grande evento conclusivo, in programma nelle acque del Golfo di Napoli nell’estate del 2027.

La borsa partenopea aprirà le porte agli operatori che lavoreranno nei mesi successivi per accogliere il flusso di turisti in arrivo a Napoli e nel sud Italia per seguire la più importante e storica regata nel panorama velistico mondiale.

UNA VETRINA PER I NUOVI TURISMI

Nel corso di Bmt verranno esplorate le principali tendenze di viaggio che oggi lasciano spazio a un turismo emergente e una domanda diversa, orientata a nuove forme di viaggio legate al turismo sportivo piuttosto che al cineturismo, al turismo rigenerativo, esperienziale o delle radici e anche all’open air e al glamping.

In ogni caso si tratta di un turismo sostenibile, dove ogni scelta di viaggio diventa consapevole e rispettosa dei luoghi. Grande attenzione sarà dedicata anche al turismo accessibile per la regione Campania con la partecipazione di Cosy For You, che presenterà gli itinerari del progetto Mare e Monti.

SGUARDO SUL MONDO

Importante e significativa anche la presenza di Enti e Uffici Internazionali del Turismo, con conferme e grandi ritorni a Napoli di destinazioni sempre più richieste dal mercato italiano.

Fra questi Malta e Tunisia, il ritorno della Grecia e di Antigua & Barbuda. E poi ancora Visit Usa, la Thailandia, il Brasile, Cuba, dell’Isola di Barbados, della Colombia e destinazioni particolarmente amate dagli italiani, come la Slovenia e la Croazia, l’Oman, il Qatar e la novità della Cina con un grande stand e numerosi tour operator, tra cui la compagnia di bandiera Air China.

L’AI NEL FUTURO DEL TURISMO

Fra le novità più importanti del 2026, le arene che ospiteranno il format Bmt Innovation: spazi per raccontare la rivoluzione digitale in atto anche nel turismo.

La tecnologia diventa sempre di più compagna di viaggio. L’intelligenza artificiale, attraverso dati e strumenti digitali, aiuta il viaggiatore a creare esperienze sempre più personalizzate, immersive e sorprendenti. Ma oggi sta diventando strumento imprescindibile anche nella realizzazione dell’hardware turistico e necessita quindi sempre più di un’adeguata formazione per gli addetti ai lavori.

Il focus di Bmt 2026 sarà per questo dedicato all’applicazione dei nuovi sistemi generati dall’intelligenza artificiale nella creazione del prodotto turistico e nella sua commercializzazione.

I corsi di formazione animeranno la Bmt Innovation Area e saranno affidati a due delle principali aziende specializzate in servizi digitali: Zucchetti, che si dedicherà alle imprese del settore ricettivo, e Accenture, che invece “formerà” aziende e operatori del travel con corsi gratuiti (consulta qui il programma).