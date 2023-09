Al via l’Academy Gattinoni per le agenzie di viaggi del network

Oltre 500 agenzie iscritte a 16 appuntamenti online tenuti da formatori. Ha preso il via il 18 settembre, e si concluderà il 29 gennaio, l’Academy, aperta a tutte le agenzie del network Gattinoni: Mondo di Vacanze e MYNetwork Viaggi&Vacanze. Un percorso articolato e gratuito con lezioni sul web, per ottimizzare il tempo dei partecipanti. Gli incontri spaziano fra i numerosi temi della piattaforma formativa: dalla gestione sostenibile del proprio tempo a quella del sito internet (Vetrina o E-commerce), dai principali social network alla cura della vetrina fisica, alle tecniche di vendita, sia in presenza che online.

L’Academy comprenderà, inoltre, corsi dedicati all’analisi degli aspetti tecnici legati al contratto di viaggio, a quello di lavoro, all’assicurazione Rc professionale e alle polizze viaggi. Sarà inoltre affrontato il tema, attuale e significativo, della sostenibilità e del progetto di Gattinoni Travel. Tra i partecipanti che completano il percorso saranno estratti diversi premi, tra cui un weekend esclusivo di Personal Coaching.

Nella prima parte del 2023 sono state numerose le attività realizzate in Italia insieme ad enti del turismo e fornitori di servizi, per apprendere e divulgare al meglio i vari Paesi. In autunno sono in programma altri eventi su ulteriori destinazioni: Western Australia, Repubblica Dominicana, Abu Dhabi e Principato di Monaco. Inoltre, dal gennaio 2024, ogni mese sarà garantito un appuntamento online dedicato a una meta, per un totale di 12 destinazioni. A questa tipologia di apprendimento si affianca quella sul campo. I primi educational previsti in autunno per gli agenti di viaggio del network saranno a Dubai e Aruba.

«Hanno aderito a questa Academy oltre 500 agenti di viaggio – conferma Antonella Ferrari, network director – Abbiamo ascoltato le richieste della Rete e le abbiamo trasformate in un percorso formativo, interattivo e informativo, propedeutico a migliorare a 360 gradi le molteplici sfaccettature e competenze dell’articolata professione dell’Agente di Viaggio».