Al via le Travel Weeks del Gruppo Welcome

Al via le Travel Weeks, l’appuntamento annuale di Welcome Travel Group dedicato alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i vari partner commerciali del network.

Quest’anno il calendario, meno condizionato dalla concentrazione di festività e ponti nel mese di aprile che nel 2025 aveva generato un traffico eccezionale sulle vacanze, rende il mese di marzo uno scenario chiave in termini di pianificazione e propensione all’acquisto. In questo contesto il network scende in campo con le Travel Weeks: quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advanced booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le quattro settimane, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio, a ulteriore rafforzamento della proposta di valore.

Parallelamente, le Agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna, in un’ottica di sostegno concreto alla marginalità e al business. L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del network. I vantaggi esclusivi e le meccaniche dell’iniziativa sono comunicati sui canali B2B, attraverso newsletter dedicate e sui portali We Hub e Geo Space, per supportare l’attività commerciale delle agenzie.

Contestualmente è garantito un presidio sui touchpoint B2C per l’ingaggio del cliente finale tramite newsletter, siti web e canali social del network e delle oltre mille agenzie affiliate che utilizzano il Tool Social per la veicolazione dei contenuti, oltre a campagne di social advertising sui canali attivi.

Con il ritorno delle Travel Weeks, Welcome Travel Group intende confermare il proprio impegno nel sostenere in modo proattivo le vendite delle agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti mirati, condizioni dedicate e un impianto di comunicazione capace di generare traffico qualificato, conversione e valore condiviso con i partner.

I partner coinvolti nelle Travel Weeks sono: Alpitour World, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Bood, Boscolo, Caldana Europe Travel e Utat Tour Operator, Civitatis, Costa, Cruiseline (Celebrity Cruises – Azamara – Virgin Voyages), Europcar, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Glamour, Go World, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel World, Italy Hotels&Resorts, Ixpira, KappaViaggi, Mangia’s, Viaggi del Mappamondo, Naar, Neos, Olympia Viaggi, Sea Milano Parking, Smartbox , Tui Musement, Trentino holidays, Veratour, Viaggi dell’Elefante, Vivere Pantelleria, Yanolja-Go-Global e Yesworld.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Welcome Travel Group