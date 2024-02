Al via l’edizione dei record di Btm Puglia

C’è già aria di business alla Fiera del Levante di Bari dove si è aperta la decima edizione di Btm Italia, rassegna internazionale del turismo certificata Isfcert, che si chiuderà il 29 febbraio. L’evento ha raddoppiato gli spazi espositivi a 12mila mq per accogliere un numero record di partecipanti e attività.

La presenza confermata del ministro del Turismo, Daniela Santanché, che interverrà il 29 febbraio, sottolinea ulteriormente l’importanza e il prestigio che sta acquisendo l’evento. La decima edizione di Btm Italia si svolge, inoltre, in concomitanza con l’ottava edizione di BuyPuglia, il marketplace dedicato al prodotto turistico pugliese. Questa sinergia testimonia la crescente rilevanza della Puglia come destinazione chiave per i professionisti del turismo, evidenziando l’impegno della regione nell’attrarre un pubblico nazionale e internazionale sempre più vasto, con 80 buyer complessivi presenti in fiera e specializzati su mercato pugliese, turismo attivo e wedding.

L’evento di quest’anno è caratterizzato da un’agenda densa di contenuti, con un focus particolare sulla formazione. I partecipanti hanno l’opportunità di esplorare un vasto spazio espositivo che ospiterà 8 sale conferenze e 10 aree tematiche, progettate per facilitare il dibattito, la formazione e l’approfondimento sulle dinamiche e sulle future opportunità del settore turistico. Btm Italia 2024 si distingue per il tema innovativo “Btm Play – a new adaptive code“, che invita tutti i protagonisti dell’industria turistica a reinterpretare e adattare le proprie strategie in un mondo in continua evoluzione. L’evento si propone come un catalizzatore per il cambiamento, stimolando la collaborazione e l’innovazione attraverso un programma ricco di 100 eventi e oltre 400 tra relatori e professionisti del settore pronti a condividere le loro visioni e esperienze.

Ricco il programma delle 10 aree tematiche: Play Hall, con i temi principali e gli incontri istituzionali, Think Tank, per ripensare il futuro del turismo, Hospitality per approfondire le tematiche dell’accoglienza alberghiera ed extralberghiera, Arena, con momenti formativi di grande impatto, Gusto per il turismo enogastronomico, Say Yes per approfondire il wedding tourism, Apulia Tourism Investment per lo sviluppo immobiliare turistico in Puglia, 4Job con tutte le tematiche relative al lavoro nel turismo, Apulia Tourism Investment nella giornata del 29 febbraio e Area Green su sostenibilità e ambiente.

Btm Italia quest’anno si arricchisce inoltre di interessanti workshop tematici: il B2B Business Meeting, workshop dedicato all’incoming; il B2C Travel Trade sull’outgoing, in collaborazione con Aidit, con la partecipazione di oltre 60 tour operator; il workshop Plug & Play, con approfondimento sugli strumenti di AI generativa utili per lavorare nel turismo, e il workshop Young Challenge Puglia per giovani tra 18-35 anni per disegnare il futuro del turismo della Regione. Confermati poi i collaudati format Btm Off! by Titanka per la formazione digitale degli albergatori nella giornata del 28 febbraio e Btm tra le righe con la presentazione delle principali uscite in libreria sul turismo.