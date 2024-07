Al via Torino-Istanbul, torna l’atteso volo Turkish Airlines

Dopo uno stop durato sei anni, Turkish Airlines è tornata a collegare Istanbul e Torino, nono scalo italiano servito dalla compagnia turca dopo Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Venezia. Il nuovo volo giornaliero consente, non solo l’accesso diretto alla città sul Bosforo, ma offre anche l’opportunità di proseguire via hub verso 348 altre destinazioni del network della compagnia in Turchia e nel resto del mondo.

Definito per consentire ai passeggeri di intercettare il maggior numero di coincidenze possibili presso lo scalo turco, l’orario voli prevede la partenza da Istanbul nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 7.15, con arrivo a Torino alle 9.20; partenza da Torino alle 10.15, con arrivo a Istanbul alle 14.10. Mentre nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica la partenza da Istanbul è programmata alle 17, con arrivo a Torino alle 19.05; partenza da Torino alle 20, con arrivo a Istanbul alle 23.55.

Commentando la nuova destinazione, il ceo di Turkish Airlines Bilal Ekşi ha dichiarato: «Siamo lieti di aggiungere Torino alla nostra vasta rete di voli, rafforzando i nostri legami con il Paese con questa nuova rotta che in sole tre ore consente ai nostri ospiti nel nord-ovest dell’Italia di raggiungere Istanbul e da lì volare in una delle nostre 348 destinazioni in 130 Paesi. Al tempo stesso, ora è più facile per i nostri passeggeri da tutto il mondo scoprire le attrazioni di Torino«.

«Con la nostra giovane flotta di 458 aerei – ha aggiunto – siamo la prima compagnia europea in termini di posti offerti, ma entro il 2033 puntiamo ad avere una delle più grandi flotte al mondo con un totale di 813 aeromobili, che ci consentirà di raddoppiare il volume dei passeggeri. I nostri sforzi sono apprezzati da varie istituzioni e recentemente agli Skytrax Awards siamo stati nominati migliore compagnia aerea d’Europa per la nona volta. Quest’anno inoltre abbiamo anche ricevuto il riconoscimento come miglior servizio di catering di business class al mondo e come migliore compagnia aerea del Sud Europa».

Reduce da un recente viaggio a Istanbul in occasione della conferenza Aci Europe, dove gli aeroporti di Torino e di Istanbul hanno vinto rispettivamente nelle loro categorie (sotto i 5 milioni di passeggeri e sopra i 40 milioni di passeggeri) come migliori aeroporti europei, Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, ha affermati: «Dunque oggi celebriamo il collegamento tra due dei migliori aeroporti europei, operato dalla miglior linea aerea in Europa. Questa è una nuova notizia, un’ottima notizia».

«Istanbul – ha detto ancora – è molto più di una semplice destinazione aggiuntiva per il nostro network. Rappresenta infatti un hub strategico, che concede ai nostri passeggeri, alle aziende del territorio e agli organizzatori di viaggi innumerevoli possibilità di connessione per volare in tutto il Medio e l’Estremo Oriente, ma anche oltre, verso l’estesa rete di destinazioni offerta da Turkish Airlines. Sono inoltre sicuro che il nuovo collegamento porterà grandi risultati nel traffico incoming e aiuterà Torino e il Piemonte a diventare mete ambite da turisti e partner commerciali che precedentemente non avevano la possibilità di raggiungerci. Ciò di cui parliamo oggi è pertanto un collegamento strategico, fornito da una delle compagnie a più rapida crescita nel mondo».