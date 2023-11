Al via Wtm 2023, i ministri del Turismo a Londra

Saranno la formazione e il lavoro i temi dominanti della prima giornata del World Travel Market 2023, al via a Londra dal 6 all’8 novembre. L’argomento del vertice annuale dei ministri del Turismo provenienti da tutto il mondo, infatti, sarà “Trasformare il turismo attraverso i giovani e l’istruzione” e verrà moderato dalla presentatrice della Bbc World News Zeinab Badawi: si tratterà del più grande briefing globale di ministri del urismo. Sono ormai 17 anni che i player e i leader del turismo di tutto il mondo si riuniscono al World Travel Market, in associazione con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Untwo) e il World Travel & Tourism Council (Wttc) per discutere di politica, strategia, sviluppo e investimenti.

Per Juliette Losardo, direttrice della mostra al World Travel Market London, «la formazione è il fulcro dello sviluppo del turismo sostenibile. Investire nelle competenze e nella formazione turistica è ora più importante che mai. E i ministri del summit esploreranno i modi in cui le loro politiche turistiche ed educative possono dare potere agli individui e alle comunità, guidare l’innovazione, promuovere pratiche responsabili e sostenere la resilienza e il successo del nostro settore. Un atto dovuto visto che l’Unwto prevede una continua crescita degli arrivi turistici internazionali nei prossimi anni, portando a un aumento delle opportunità di lavoro nel settore».

Entro il 2030, il settore del turismo potrebbe fornire lavoro a oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo, ma una forza lavoro qualificata e competente è vitale, poiché richiede al settore di investire e colmare le lacune esistenti nell’istruzione e nella formazione. Secondo il Wttc, i viaggi e il turismo impiegano una percentuale maggiore di lavoratori più giovani rispetto ad altri settori e i posti di lavoro sono in ripresa dopo la pandemia.

Inoltre, i dati mostrano che la quota di occupazione giovanile nei viaggi e nel turismo è cresciuta dal 6,5% nel 2010 all’8,2% nel 2021. Oltre ad esaminare le modalità per colmare le lacune di competenze nell’istruzione e nella formazione turistica, il vertice si domanderà come rafforzare i partenariati pubblico-privato per migliorare l’accesso a un’istruzione di qualità e come le istituzioni educative possono allineare i loro corsi con le esigenze in evoluzione del settore del turismo.

I ministri condivideranno esempi di migliori pratiche ed esamineranno come rafforzare la collaborazione internazionale per promuovere strategie di successo nell’educazione turistica in tutto il mondo. Il dibattito di quest’anno al vertice dei ministri si allineerà alla campagna generale del mercato mondiale dei viaggi sul potere del cambiamento, con una grande attenzione alla sostenibilità, alla diversità e all’inclusione.

Al Wtm di Londra è prevista anche la partecipazione del nostro ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che tra l’altro inaugurerà lo stand Enit.