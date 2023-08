Albania tra le mete estive low cost più amate dagli italiani

Si avvia a registrare risultati record di vacanzieri italiani la destinazione Albania, che proprio questa estate ha fatto segnare un picco di prenotazioni grazie soprattutto alle favorevoli condizioni tariffarie dei servizi turistici. Secondo quanto analizzato dall’Osservatorio di Consumerismo, infatti, il Paese affacciato sull’altra sponda dell’Adriatico, è risultato tra le mete estive low cost più gettonate dai turisti italiani.

Per 7 notti a Valona, una delle località di mare più note dell’Albania, in camera doppia, nelle settimane di agosto, la spesa minima si è attestata 175 euro, mentre a Qeparo – tra le più esclusive zone balneari albanesi – il costo ha toccato un tetto massimo di 420 euro, quando nelle stesse settimane il soggiorno con 7 pernottamenti a Milano Marittima ha avuto un costo di 564 euro, a San Vito Lo Capo si è arrivati a 735 euro e a Villasimius in Sardegna si è raggiunto il costo medio di 890 euro.

Ancora più conveniente, sempre secondo l’osservatorio di Consumerismo, il pacchetto-vacanza all inclusive comprensivo di transfer dall’Italia, che nelle località più ricercate dell’Albania si è attestato su una tariffa media di 2.300 euro, quasi la metà di quanto si è speso in Italia per un package con le stesse voci di servizio e di trasporti in pieno agosto.

L’Albania è risultata destinazione molto conveniente anche nella ristorazione: un pasto a base di pesce, quest’anno, si è attestato su un costo medio a persona di 20-25 euro contro i 45 euro in Italia. Gli stessi stabilimenti balneari albanesi, con spiagge attrezzate e dotazioni secondo gli standard delle principali località marine italiane, sono risultati molto economici rispetto a quelli nostrani che in alcune regioni hanno fatto rilevare costi superiori del +160%.

Secondo i primi dati diffusi dal ministero del Turismo albanese, la stagione estiva 2023 si chiuderà con performance da primato anche per la presenza di altri importanti bacini di traffico estero oltre quello italiano: la Spagna ha raddoppiato le presenze rispetto al 2022, mentre il mercato turco è cresciuto addirittura del +142% ed i francesi a +58%.

E proprio all’inizio all’inizio del mese di agosto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè aveva incontrato a Tirana il suo omologo Mirela Kumbaro per rafforzare una cooperazione e un proficuo interscambio turistico, visto il forte appeal che si è ormai instaurato tra i due Paesi. In quell’occasione il ministro albanese aveva annunciato che nei primi 6 mesi dell’anno l’Albania aveva accolto oltre 310 mila turisti italiani, il 57% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, prospettando per la fine dell’anno l’avvicinamento alla soglia record del milione di vacanzieri italiani annuali, grazie anche al potenziamento delle programmazioni da parte dei tour operator italiani.