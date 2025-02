Alidays, roadshow nel sud Italia per promuovere il catalogo Usa

Una vera e propria tournée del tour operator Alidays nel sud Italia. Nei giorni scorsi si è infatti svolto il roadshow dedicato alle agenzie di viaggi di Sicilia e Puglia per rafforzare e intensificare la sua presenza nel mercato dell’Italia meridionale. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione anche del ceo Davide Catania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro: «Torno sempre con grandissimo piacere nella mia terra di origine – ha commentato il ceo dalla Sicilia – Con Alidays on Tour vogliamo confermare l’impegno dedicato alla progettazione di esperienze di viaggio memorabili e personalizzate, e la nostra volontà di collaborazione con le agenzie su tutto il territorio nazionale».

Durante gli appuntamenti, strutturati in sessioni di presentazione e workshop interattivi, i destination manager di Alidays, presenti in tutte le tappe del tour, hanno introdotto il nuovo catalogo dedicato: una collezione speciale di itinerari per piccoli gruppi esclusivi con date già programmate per l’anno in corso.

“Alidays on Tour, il mondo in scena” rappresenta un’estensione della programmazione classica Alidays, con esperienze autentiche e personalizzate anche per chi sceglie di viaggiare in compagnia. Le partenze sono garantite anche con un minimo di due partecipanti e l’accuratezza del servizio tailor made che da sempre contraddistingue il t.o. milanese viene applicata al segmento dei viaggi di gruppo conferendo loro carattere e prestigio.

Nel corso del roadshow a Trapani e Palermo, Christian Josso – account manager di United Airlines – ha presentato il nuovo collegamento Palermo-New York Newark operativo dal 22 maggio, associandolo a promozioni dedicate. «Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York – ha dichiarato Marcel Fuchs, managing director international sales United Airlines – Dall’estate 2025 i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe».

A Catania gli adv hanno avuto modo di incontrare Giuseppe Gerevini, dm Stati Uniti, e Rocco Tarantino, nuovo area manager Alidays per Sicilia e Calabria. Nel corso del roadshow a Lecce, Bari e Foggia le agenzie hanno incontrato Marco Pezzotti, referente commerciale, ed Elena de Mattia, destination manager Uzbekistan, Sri Lanka, Giappone, che hanno fatto gli onori di casa Alidays presentando la mission del tour operator, i prodotti e le strategie che ruotano attorno ai tour esclusivi in catalogo.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Alidays