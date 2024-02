All inclusive ancora più ampio nei Bluserena Hotel & Resorts

Bluserena Hotel & Resorts arriva alla fiera di Milano (Pad.4 – Stand E88) con la nuova formula full all inclusive e un nuovo concetto di ospitalità per il suo Is Serenas Badesi Resort situato in Sardegna.

Il Gruppo, tre i leader per ricettività nel settore turismo mare Italia con 12 resort posizionati lungo alcune delle più belle spiagge italiane e un hotel in montagna, amplia il concetto di “tutto compreso” che non include più solo i pasti principali come colazione, pranzo e cena ma anche una ricca selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione degli ospiti in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, Is Serenas Badesi aumenterà i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere prestige: ci sarà infatti un’area riservata al ristorante con pranzo e cena serviti al tavolo, un’area lobby per il check in e il check out esclusiva. Sono inoltre disponibili nuove junior suite.

Anche il Calaserena Resort, nel sud della Sardegna, inizierà la stagione 2024 con alcune novità. Oltre alle nuove parti comuni che sono state oggetto di un importante restyling lo scorso anno, dalla prossima estate gli ospiti troveranno camere rinnovate, tra cui le nuovissime suite, una nuova area fitness e spa.