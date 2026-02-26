All Nippon Airways, il ceo sarà Hirasawa

Cambio ai vertici di All Nippon Airways (Ana). Dal 1° aprile 2026 Juichi Hirasawa sarà il nuovo presidente e ceo della compagnia, succedendo a Shinichi Inoue, che diventerà senior advisor di Ana Holdings Inc.

Juichi Hirasawa, 62 anni, si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di Ana nel 1986. Nel Gruppo ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell’ambito della pianificazione e della strategia aziendale.

In particolare, in qualità di executive officer dal 2018, Juichi Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di gestione, guidando sapientemente l’azienda attraverso la crisi causata dal Covid.

Attualmente ricopre la carica di representative director and executive vice president di Ana Holdings Inc, occupandosi principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica.

Shinichi Inoue era stato nominato presidente e ceo di Ana nell’aprile 2022. Sotto la sua guida la compagnia ha superato la crisi pandemica e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo record per il Gruppo nell’anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione Skytrax 5-star.

Inoue ha riportato Ana su un percorso di crescita come compagnia aerea leader a livello mondiale, continuando a dare priorità alla sicurezza.