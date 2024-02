Alla Ca’ Foscari di Venezia borsa di studio in ricordo di Elena David

“Guardare indietro per guardare avanti”: con questa filosofia, Aiceo – Associazione Italiana Ceo e Valore D con il sostegno di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia e l’Associazione Ca’ Foscari Alumni presentano la borsa di studio “Elena David – Nel ricordo, nel futuro“, in memoria della manager nel settore alberghiero e turistico, scomparsa lo scorso anno.

La borsa di studio, che rappresenta un ponte tra passato e futuro ed è nata per volere della famiglia e degli amici più cari di Elena, celebra una manager esempio di competenza e con grandi doti di leadership nel turismo, settore trainante per l’economia nazionale.

Un’iniziativa di crowdfunding, che ha l’obiettivo di premiare un giovane talento del corso di Laurea Triennale in Commercio Estero e Turismo, curriculum Economia del Turismo, o della Laurea Magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici alla Ca’ Foscari.

La borsa di studio celebra così la memoria di Elena David e rappresenta un investimento nei giovani che plasmeranno il settore turistico di domani. Laureata con lode in Economia all’Università di Firenze, un master alla Business School de Il Sole 24 Ore, allieva del primo corso di InTheBoardroom di Valore D, Elena David aveva ricevuto un master honoris causa in “Economia e Gestione del Turismo” alla Ca’ Foscari.

Le prime borse di studio saranno assegnate nell’anno accademico 2024/2025 a studentesse e studenti meritevoli iscritti al corso di Laurea Triennale in Commercio Estero e Turismo, curriculum Economia del Turismo, e di Laurea Magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici alla Ca’ Foscari. Ogni borsa avrà un valore di circa 2.000 euro all’anno. La selezione sarà effettuata da una commissione speciale composta da rappresentanti dell’Università, della famiglia di Elena David, di Valore D e di Aiceo. La valutazione prenderà in esame la qualità del dossier di domanda, la situazione finanziaria e i principali requisiti di ammissione, tra cui l’iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea e condizioni economiche specifiche.

Con una donazione libera tramite il link dedicato – https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/borsa-elena-david – sarà possibile sostenere gli studenti selezionati. Al termine della raccolta fondi, la Fondazione Università Ca’ Foscari trasferirà le donazioni raccolte all’Ateneo per l’erogazione delle borse di studio, che copriranno lo sviluppo di carriera accademica.

Sono ammesse a partecipare gli studenti immatricolati, per la prima volta, nell’anno accademico 2024/2025 al corso di Laurea Triennale in Commercio Estero e Turismo, curriculum Economia del Turismo, e al corso di Laurea Magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici. I candidati saranno valutati sulla base della carriera accademica relativa al primo semestre (media dei voti e cfu maturati), del voto di maturità (per gli studenti frequentanti il primo anno della Laurea Triennale) e dell’eventuale colloquio conoscitivo. La prima borsa di studio verrà assegnata a febbraio 2025 ed erogata entro marzo 2025.

CHI ERA ELENA DAVID

Nata nel 1961 a Prato, Elena David consegue la Laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti con una tesi sulle “Aziende alberghiere”. Nel 1990 entra a far parte di Starhotels Spa, ricoprendo diversi incarichi nella Direzione Finanziaria, per poi essere promossa a direttore generale e consigliere di amministrazione nel 1998. Nel 2000 viene chiamata a creare e dirigere Una Hotels & Resorts, in qualità di amministratore delegato, con l’obiettivo di costruire un nuovo polo alberghiero italiano, per poi accettare a fine 2016 l’incarico di ad per il Gruppo Valtur, nell’ambito del progetto di sviluppo del turismo intrapreso dal fondo Investindustrial.

Dal 2019 opera in qualità di consulente per aziende italiane e di strategic advisor per l’Italia per il gruppo turistico Fmtg con sede a Vienna. Siede inoltre nei consigli di amministrazione quale consigliere indipendente per Fideuram -Intesa San Paolo Private Banking SpA (dal 2018). Elena ha ricoperto incarichi istituzionali in Aica (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) in qualità di presidente (2008-2012), in Aiceo come fondatrice e presidente, in Federturismo da vicepresidente.