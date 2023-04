Alla scoperta di Malta e dei suoi colori

“Alla scoperta dei colori di Malta: soluzioni innovative per eventi dalle mille sfumature”. È il titolo dell’evento organizzato da VisitMalta Incentives & Meetings – in collaborazione con il Dmc maltese Colours of Malta – rivolto a operatori ei giornalisti specializzati in ambito Mice, che si è svolto il 18 aprile a Milano e introdotto da Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.

60 tra rappresentati di incentive house e media hanno così partecipato ad un viaggio sensoriale di scoperta delle isole maltesi, accompagnati da suggestioni cromatiche rese possibili dalle grandi videoproiezioni su ogni parete e dalla voce avvolgente di Matteo Rinaldi, vocal coach e speaker.

L’obiettivo non era solo funzionale a offrire della formazione utile alle incentive house, ma anche a rinforzare il posizionamento del logo VisitMalta Incentives & Meetings che riprende esattamente gli stessi colori delle sfumature della voce: giallo, verde, blu e rosso. Interagendo con la platea, infatti, Rinaldi non solo ha insegnato i significati dei colori della voce, ma anche come adottarli nel quotidiano per una proficua comunicazione. Partendo da queste basi è stato intrapreso inoltre un racconto che ha attraversato gli oltre 7.000 anni di storia di Malta, Gozo e Comino, la loro natura, il popolo e le tante attività che si possono organizzare sulle isole sia nell’ambito di una vacanza che di un viaggio di lavoro.

«Una cultura plurimillenaria come quella maltese conserva ed offre al visitatore un tale quantità di opportunità che è difficile darne un quadro completo – sottolinea Ester Tamasi – Con questo evento abbiamo cercato di offrire un piccolo scampolo delle potenzialità offerte da Malta, Gozo e Comino. Speriamo di essere riusciti a suscitare nei nostri ospiti la curiosità necessaria da solleticarne la voglia di programmare i loro prossimi eventi a Malta».