All’asta la nave da crociera per spedizioni Exploris One

La compagnia Exploris Expeditions va in liquidazione e la Exploris One finisce all’asta online. La nave da crociera per spedizioni ha una lunga storia nel settore del lusso e dell’esplorazione: costruita in Finlandia ed entrata in servizio nel 1989, ha navigato per diverse compagnie, tra cui Silversea, prima di essere acquisita da Exploris nel 2023.

L’imbarcazione è stata messa in vendita sulla piattaforma Interencheres dalla casa d’aste Ouest Enchères Publiques di Nantes. Il termine ultimo per presentare le offerte è fissato per le ore 7:00 del 30 gennaio 2026.

Attualmente la nave si trova ormeggiata nel porto di Caen, in Normandia, dove è stata trasferita dopo l’interruzione dei lavori presso il cantiere di Las Palmas, alle Canarie.

In grado di navigare fino all’Antartide, l’Exploris One può ospitare 132 passeggeri. Lunga 108 metri, ha al suo interno un anfiteatro, una biblioteca, una palestra e una sala panoramica.

La sua messa all’asta rappresenta la fine di un progetto ambizioso che mirava a creare un polo francese delle crociere d’avventura “intimiste”, ma che si è scontrato con un modello di business estremamente oneroso e la fragilità dei contratti internazionali.

Il fallimento di Exploris Expeditions, fondata da Philippe Videau, già co-fondatore di Ponant, è stato sancito dal Tribunale del Commercio di Nantes lo scorso novembre dopo vani tentativi di ristrutturazione.

A far precipitare la situazione la perdita di un contratto di affrètement triennale con l’operatore nordamericano Adventure Canada, un accordo del valore di circa 20 milioni di euro che avrebbe dovuto garantire la stabilità dei flussi di cassa per il 2026. Senza queste garanzie, la compagnia non è stata in grado di onorare i debiti né di finanziare i necessari lavori di manutenzione.