Alle Olimpiadi con le motoslitte gratuite Uber Snowmobile

Sulle piste di Milano-Cortina 2026 ci sarà anche Uber come official ride-hailing sponsor dei Giochi con alcuni servizi pensati appositamente per l’evento.

La piattaforma tecnologica – che collega utenti e autisti privati – potenzierà le proprie operazioni per rispondere all’elevata domanda sull’intero territorio, mettendo in campo fino a 5mila autisti locali, aree dedicate di pick-up e drop-off presso le venue, oltre a sistemi avanzati di mappatura del traffico e indicazioni in app in tempo reale. Un’infrastruttura pensata per facilitare gli spostamenti all’interno di un’area di oltre 22.000 km², collegando aeroporti, stazioni, hotel e siti di gara in tutto il Nord Italia.

Anabel Diaz, vice president Emea Mobility di Uber, sottolinea: «I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali non si esauriscono in quello che accade all’interno delle sedi ufficiali. Como Official ride-hailing sponsor di Milano Cortina 2026, il nostro obiettivo è aiutare le persone a muoversi in modo sicuro ed efficiente, che si tratti di raggiungere le piste con Uber Ski, pianificare gli spostamenti con Uber Reserve o esplorare il paesaggio alpino grazie a un progetto pilota realizzato con operatori locali autorizzati».

LE NOVITÀ PER I GIOCHI

Da Milano e Verona a Cortina e l’intero tratto alpino sono attesi oltre 1,5 milioni di visitatori nelle zone olimpiche. Il colosso del trasporto privato prevede una richiesta con picchi di domanda giornaliera stimati fino al +200%, in particolare negli spostamenti tra aeroporti, stazioni, hotel e sedi di gara. Come già accennato, per rispondere al meglio alla domanda sono nati:

– Uber Ski, trasporto dedicato a chi viaggia con sci, snowboard e attrezzatura invernale. Saranno più facili i collegamenti tra hotel, impianti di risalita e i principali punti di interesse dell’area montana;

– Uber Reserve, per prenotare le corse in anticipo e pianificare gli spostamenti tra aeroporti, stazioni ferroviarie, alloggi e destinazioni in tutta la regione, aiutando a evitare le folle in uno dei periodi di maggiore affluenza dell’anno.

Ma la grande novità è Uber Snowmobile, che permetterà agli utenti di prenotare tramite l’app Uber un’esperienza di un’ora in motoslitta in date selezionate, offrendo l’accesso a scenari alpini suggestivi al di fuori del centro.

Il servizio è in collaborazione con Snowdreamers, operatore locale specializzato nella mobilità in montagna, ed è in edizione limitata a Cortina d’Ampezzo. Ogni corsa include un conducente professionista, equipaggiamento di sicurezza e merchandising invernale esclusivo marchiato Uber. In perfetto stile Uber, sono inclusi anche i trasferimenti da e per la montagna, da qualsiasi punto di Cortina e delle aree circostanti.

Ogni motoslitta può ospitare due passeggeri, per un massimo di otto ospiti per sessione. A differenza della maggior parte delle esperienze in motoslitta – che spesso hanno costi elevati e vanno esaurite con settimane di anticipo – Uber Snowmobile sarà gratuito e prenotabile ogni sabato e domenica per tutto il mese di febbraio. Le prenotazioni saranno disponibili tramite app a partire dal 4 febbraio, fino a esaurimento posti.

