Alleanza agenzie-digitale: il mantra di Gattinoni in convention

La convention di Gattinoni Mondo di Vacanze – svoltasi al Club Hotel Marina Beach di Orosei con 380 agenzie arrivate da tutta Italia e 75 partner – si è conclusa all’insegna di una manciata di parole d’ordine e valori chiari e diretti che hanno tracciato il percorso per i prossimi mesi. Un percorso di ripresa e di crescita allo stesso tempo in un mercato che continua a cambiare velocemente.

“Vietato parlarsi addosso. Torna il tempo per ritrovarsi in presenza, guardarsi negli occhi e ribadire la volontà di essere squadra” puntando su “competenza, lealtà, passione e affidabilità”.

Un modo, per il Gruppo Gattinoni, di mettere subito in chiaro il valore della distribuzione organizzata, la sua evoluzione, i numeri di una realtà in crescita e l’importanza dei singoli business che riportano in alto il ruolo e il futuro delle agenzie di viaggi.

Franco Gattinoni, presidente del Gruppo, ha analizzato gli scenari di mercato e quelli aziendali, disegnando il contesto entro cui opera il turismo organizzato. «L’anno è iniziato molto bene per il mercato e in particolare per il Gruppo, i cui dati del quadrimestre gennaio-aprile 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019 hanno aperto scenari ottimisti: + 21% in termini di volumi, + 6% come passeggeri. Tuttavia, i numeri vanno inquadrati in un contesto di cambiamenti spinosi, le continue variazioni dei prezzi d’acquisto rischiano di far apparire le agenzie poco trasparenti e l’incidenza del volato in termini di disponibilità e costi è potente».

Il ruolo dei voli e quello delle agenzie

Sulla componente volato, Franco Gattinoni ha presentato alcune slide di una ricerca di Fto (Federazione Turismo Organizzato) su dati del 2021, che ha messo in evidenza tariffe dinamiche e incontrollabili, penuria di concorrenza, cancellazioni last minute. «In un biennio sono fallite 86 compagnie aeree e in Italia il mercato gestito dalle low cost ha percentuali molto più alte rispetto al resto d’Europa, grazie anche agli incentivi statali».

Intanto, però, mercato e viaggiatori sono cambiamenti profondamente e per Gattinoni è fondamentale porre l’agenzia al centro del processo di vendita investendo ancor di più in tecnologia, comunicazione e marketing. «Il 2023 è partito con fatturati in netta crescita, all’insegna della velocità e della dinamicità. Abbiamo stanziato investimenti in iniziative innovative rivolte al consumatore finale per veicolarlo in agenzie rinnovate e pronte ad aver recepito il cambiamento. Consideriamo il 2023 un anno transitorio, crediamo che il 2024 sarà a regime, e il lavoro delle agenzie più semplice; intanto lavoriamo per mettere a loro disposizione strumenti utili e oggi più che mai necessari», ha detto il presidente.

Gli strumenti per le agenzie

Il direttore generale, Sergio Testi, ha sottolineato invece come l’agenzia di viaggi non può più essere solo un punto vendita, può e deve essere multicanale. Allo stesso modo gli strumenti digitali sono alleati, non concorrenti: perchè il cliente vuole costruire esperienze in base alle proprie esigenze, ma non autonomamente, insieme all’agenzia.

Oltre a Passepartout, piattaforma tecnologica creata appositamente per le agenzie dei viaggi, ora ci sono due ulteriori nuovi strumenti per arrivare al cliente finale: la piattaforma welfare Tantosvago già operativa e il sistema buy now pay later di Scalapay in fase di attivazione. La partnership con Tantosvago permetterà alle agenzie che aderiranno al circuito di transare direttamente (e con pochi click) la vendita di pacchetti turistici con i flexible benefits del settore welfare. Scalapay rappresenterà a breve una vera facilitazione per i viaggiatori che si recano in agenzia, dilazionando il costo del viaggio o della vacanza in tre rate senza interessi.

Per Sergio Testi, «il 2023 è un anno di crescita ma anche di grande trasformazione. Emerge l’evidenza che tutti i ruoli cambiano e quello dell’agenzia in primis, che diventerà una realtà distributiva multicanale. La nostra azienda sta allargando le attività finalizzate a migliorare la qualità del servizio e la quantità di offerta che le agenzie possono erogare».

Il valore del “fare squadra”

L’intervento del direttore network Mondo di Vacanze, Antonella Ferrari, ha voluto sottolineare come non sia retorica ma valore fondante l’essere squadra. «Una squadra si muove in presenza, tramite momenti aggregativi che non sono solo la convention ma anche i roadtour in tutta Italia. Una squadra ha un’identità, che la rende punto di riferimento sul mercato. Una squadra è pluralità di competenze e sinergie, è senso di appartenenza», ha detto la manager.

“Distinguersi per non estinguersi” è il messaggio lanciato da Ferrari, che ha invitato ad avere il coraggio di uscire dalla propria comfort zone per abbracciare progetti più ampi.

Durante la convention, inoltre, sono state premiate anche numerose agenzie tra quelle che si sono distinte per performance di vendite, utilizzo di strumenti leisure e business travel.

Il ruolo del brand e della comunicazione

Brand, comunicazione, strumenti per le agenzie. L’intervento del direttore marketing & comunicazione, Isabella Maggi, ha rinnovato il paniere di prodotti che il network mette a disposizione dei punti vendita. Gli agenti hanno a disposizione diversi materiali, come vetrofanie, locandine e cataloghi; elementi digitali quali e-commerce, contenuti social, newsletter, radio instore; occasioni di presenza, come eventi e fiere, durante cui promuovere campagne come il concorso Sposi, Spring days e Summer Days.

Parallelamente, maggi ha sottolineato come il Gruppo Gattinoni crei molteplici occasioni di visibilità per invogliare i consumatori a recarsi nelle agenzie del network. Dalla sponsorizzazione di 5 tappe della Deejay Ten a Torino, Bari, Firenze, Napoli e Milano alla campagna da febbraio a ottobre su tre emittenti radiofoniche (Radio Deejay, M2O e Capital). Dal co-marketing con l’azienda di abbigliamento Camomilla Italia che vanta 1,5 milioni di iscritte al loyalty programm, alla pubblicità sulle emittenti Rai fino alla promo in 8 puntate della trasmissione “Per Me” con Filippo Magnini e Samanta Togni.

Focus sul business travel

L’intervento di Eros Candilotti, direttore business travel agenzie, ha illustrato le tematiche connesse al volato. I dati finali del Bsp Italia 2022 rispetto al 2019 hanno segnato per Gattinoni un -10% a fronte di -22% nazionale. Un altro segnale incoraggiante è che nel primo quadrimestre del 2023 il valore medio del biglietto aereo è pari a +23% rispetto al 2019.

I prossimi mesi, però, potranno subire le ripercussioni delle più attuali e note criticità: caos passaporti, carenza di personale, scioperi, cancellazione di voli, aumenti dei prezzi. Per tutelare le agenzie del network, Gattinoni ha messo in campo una serie di azioni: il team di assistenza dedicato alle agenzie, il ticketing service sia by business travel sia by Btexpert e il tool per agenti Fly Gattinoni.