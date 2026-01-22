Allerta Usa, in arrivo la peggior tempesta dell’anno

La più grande tempesta invernale della stagione porterà, negli Stati Uniti, temperature da record a partire da domani (venerdì 23 gennaio), abbattendosi sul Texas e altri Stati del sud prima di raggiungere la costa nord-orientale degli Stati Uniti, fino a New York e Boston, interessando circa 3.200 chilometri del Paese.

Oltre 175 milioni di persone in tutto il Paese dovranno affrontare neve, pioggia, nevischio e ghiaccio per tutto il fine settimana. Circa 230 milioni di persone dovranno convivere con temperature di -7 °C o inferiori, secondo Brian Hurley, un meteorologo dello Us Weather Prediction Center, interpellato da Bloomberg. In molti Stati del nord-est degli Stati Uniti potrebbe cadere così tanta neve da rendere quasi impossibili gli spostamenti, secondo i meteorologi.

TEXAS A DURA PROVA

Si prevedono grossi disagi per chi viaggia e il freddo estremo porterà con sé il rischio di interruzioni di energia elettrica, soprattutto in Texas, dove la rete elettrica sarà nuovamente messa a dura prova. I blackout creerebbero condizioni pericolose, dato che milioni di residenti dipendono dall’elettricità per il riscaldamento. Lo Stato ha adottato diverse misure per migliorare l’affidabilità della rete elettrica dal 2021, quando una devastante tempesta invernale causò diffuse interruzioni di corrente e provocò, secondo le stime, la morte di almeno 246 persone.

La tempesta potrebbe mantenere le temperature sotto lo zero per 60 ore in ampie zone del Texas, ha affermato Hurley. La minaccia di maltempo ha causato il rinvio al 1° febbraio della fiera Houston Livestock Show and Rodeo del 2026 e di eventi sportivi e culturali.

DAL SUD AL NORD-EST

La tempesta porterà neve e ghiaccio in tutto il sud e nel medio atlantico, aumentando il rischio di diffuse interruzioni di corrente e bloccando i viaggi aerei negli Stati Uniti. Gli aeroporti del sud, in genere, dispongono di meno attrezzature antighiaccio, il che può causare ritardi che si ripercuotono a cascata su tutto il sistema.

Le piste dell’aeroporto di Atlanta, l’hub più trafficato al mondo, hanno il 50% di probabilità di essere ricoperte di almeno mezzo centimetro di ghiaccio, sabato. Con lo spostamento della tempesta verso nord, domenica, ritardi e cancellazioni hanno buone probabilità di estendersi a tutto il nord-est. Sono infatti aumentate anche le probabilità che a New York e Boston nevichi, domenica. L’ufficio di gestione delle emergenze di New York City ha invitato i residenti, in un post sui social media, a prepararsi per la tempesta.