Allianz Global Assistance porta la linea Globy in fiera a Napoli

Allianz Global Assistance sarà tra i protagonisti di Bmt a Napoli dal 16 al 18 marzo per incontrare gli operatori presenti sul territorio, confrontarsi su trend emergenti e comprenderne le esigenze, in continua evoluzione.

L’evento sarà occasione per illustrare nel dettaglio i prodotti e i servizi dedicati al trade, e in maniera particolare la linea Globy. Composta tra gli altri dai prodotti di punta Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Giallo Plus, la gamma è tra le più dedicate al mondo delle agenzie di viaggi e dei tour operator, oltre a essere stata tra le prime a includere le coperture in caso di pandemia.

«Ancora una volta siamo a Bmt per sottolineare il nostro impegno a essere un interlocutore di riferimento per gli operatori del settore – ha sottolineato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners Italia – Un impegno che parte dall’ascolto e dal confronto e che si concretizza nello sviluppare e rendere disponibili soluzioni semplici, flessibili e sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire, al viaggiatore moderno, serenità a portata di clic».

Lo spazio espositivo di Allianz Global Assistance a Bmt si trova presso il Pad.6 – Stand 6046.