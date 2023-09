Allianz Partners affida il commerciale a Massimiliano Sibilio

Allianz Partners ha annunciato la nomina di Massimiliano Sibilio a chief commercial officer di Allianz Partners Italia, con decorrenza dal 1° settembre 2023.

A diretto riporto dell’amministratore delegato Marco Gioieni, Sibilio, che porta in dote un’esperienza ventennale nei settori insurance e travel, assume la responsabilità delle vendite di tutti i prodotti per tutte le linee di business (travel, mobility, health e Hhome & easy living), oltre all’incarico di gestire e sviluppare nuove relazioni strategiche con i business partner di Allianz Partners in Italia.

«Sono felice di entrare a far parte della famiglia di Allianz Partners Italia e assumo il mio nuovo incarico con l’entusiasmo e la volontà di mettere la mia esperienza al servizio dell’azienda, per continuare a crescere e innovare, mantenendo al tempo stesso quello human touch che da sempre caratterizza l’azienda – ha dichiarato Sibilio – Per me sarà importante continuare il percorso intrapreso da anni da Allianz Partners con l’obiettivo di offrire soluzioni che aggiungono valore alle attività dei nostri business partner. Questo ci consente di contribuire a migliorare la customer experience dei loro clienti grazie a soluzioni che garantiscono sicurezza e serenità, e che facilitano ogni momento della loro vita».

Dopo un inizio di carriera in ambito accademico, nel 2006 Massimiliano Sibilio ha intrapreso il suo percorso nel settore travel in Valtur, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di responsabile marketing. Nel 2011 inizia invece la sua esperienza in ambito insurance, entrando in Europ Assistance, dove ha occupato posizioni di crescente responsabilità prima nell’area marketing e poi nell’area sales, fino ad acquisire, nel 2022, la responsabilità delle product line travel e personal.

Massimiliano Sibilio è laureato in Business Administration all’Università Bocconi di Milano. Sibilio prende il posto di Emanuele Basile che, dopo un lungo percorso in Allianz Partners Italia, ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali.