Allianz Partners assicura i biglietti delle Olimpiadi Milano Cortina

I biglietti per le ormai prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina possono essere assicurati grazie a una nuova partnership tra Allianz Partners e l’organizzazione Milano Cortina 2026.

Un’opportunità preziosa per tutti coloro che acquistano i ticket per l’evento sportivo dell’anno che così possono beneficiare dell’esclusivo programma di protezione. L’assicurazione per l’annullamento dei biglietti per gli eventi può essere comodamente aggiunta al carrello in fase di acquisto e consente ai tifosi di essere rimborsati in caso di motivi coperti, ovvero circostanze improvvise e impreviste al di fuori del loro controllo che impediscono di assistere ai Giochi, come una malattia grave e inaspettata.

Questa offerta è già disponibile sul sito web di Milano Cortina 2026 e accessibile ai residenti in Italia, Francia, Austria, Paesi Bassi, Svizzera e Germania.

Ricky Horowitz, chief sales officer, travel, di Allianz Partners ha commentato: «Siamo entusiasti di sostenere i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, offrendo ai tifosi la garanzia che i biglietti da loro acquistati siano protetti nel caso in cui circostanze impreviste gli impediscano di partecipare. Dopo il successo di Parigi 2024, questa partnership dimostra il nostro impegno costante nel fornire soluzioni innovative capaci di offrire serenità. Dopo 20 anni di partnership di Allianz con i Giochi Paralimpici, siamo orgogliosi di contribuire ancora una volta allo spirito Olimpico e di aiutare gli appassionati a godersi questi straordinari eventi».

Foto inviata da ufficio stampa dall’ufficio stampa di Allianz Partners