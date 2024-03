Allianz Partners nomina Ariane Koelbli global head of people and culture

Allianz Partners ha annunciato la nomina di Ariane Koelbli a nuova global head of people and culture. In questo ruolo, Koelbli è responsabile della definizione della strategia hr globale e dell’implementazione di iniziative a sostegno dello sviluppo della strategia stessa, con particolare attenzione alla cultura aziendale, allo sviluppo dei talenti e alla gestione del cambiamento.

Ariane Koelbli è entrata in Allianz Partners nel 2022, dove ha ricoperto la carica di head of hr business partners and hr country leads, all’interno del leadership team hr globale.

Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: «Siamo fortunati ad avere una professionista esperta come Ariane alla guida della nostra funzione people and culture. Ariane ha partecipato a molti processi di trasformazione su larga scala nel corso della sua carriera e possiede le competenze necessarie per coltivare una cultura inclusiva in cui tutti possano dare il meglio di sé».

Così invece Ariane Koelbli: «Considero una vera passione far crescere le aziende attraverso la crescita delle persone. Per questo sono davvero entusiasta di guidare la nostra people strategy a vantaggio dei 22mila dipendenti in tutto il mondo. Costruire una cultura che unisca i dipendenti al di là delle frontiere, in linea con le esigenze dei clienti, abbracciando la diversità per accrescere partecipazione e produttività, è la nostra priorità. L’integrazione delle prospettive dei clienti nelle strategie hr garantisce una forza lavoro reattiva, agile e impegnata, in grado di soddisfare esigenze in continua evoluzione. Le nostre persone sono il fondamento della nostra attività e non vedo l’ora di continuare a far crescere la creatività, l’innovazione e lo spirito collettivo della nostra cultura one team».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Allianz Partners