All’Italian Bike Festival riflettori puntati sul cicloturismo

Non solo expo e business a Ibf, l’Italian Bike Festival, in programma dal 15 al 17 settembre 2023 al Misano World Circuit per la sua sesta edizione. L’appuntamento, dedicato alla bicicletta e alla mobilità slow, include anche “La Gialla Cycling”, un palinsesto di gare per tutte le età, per scoprire il territorio romagnolo e le bellezze naturalistiche e culturali.

L’evento non si ferma al circuito intitolato a Marco Simoncelli, ma si propone anche come evento-incentivo per la valorizzazione dei luoghi vicini: La Gialla Gf Strada, La Gialla Cicloturistica e La Gialla Gravel sono infatti appuntamenti in cui gli sportivi e gli appassionati possono salire in sella e vivere un’esperienza indimenticabile nei percorsi che attraversano paesi ricchi di storia e cultura, immersi nella natura romagnola-pesarese. Dalla riviera di Rimini alla Valle del Conca sul versante romagnolo al Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo sul versante marchigiano, fino agli affascinanti borghi in cui si respira un’aria particolare, intrisa di testimonianze storiche ed artistiche.

L’organizzazione di eventi, che si legano intrinsecamente al luogo in cui si svolgono, diventa un’importante leva per esaltare i contesti e aumentarne l’attrattività su più livelli.