Alluvione Emilia Romagna, Ebter stanzia 1 milione per le imprese del turismo

Fondi per circa un milione di euro a favore di lavoratori e imprese dei settori commercio e turismo colpiti dall’alluvione dello scorso maggio in Emilia Romagna. È la somma stanziata da Ebter, l’Ente Bilaterale Emilia Romagna, costituito dalle strutture regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Confesercenti.

I contributi sono riservati ai lavoratori dipendenti di aziende della Regione che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario o del Turismo, fino a un massimo di 2.000 euro a fondo perduto per spese sostenute per il ripristino dell’abitazione, a seguito di inagibilità, alla riparazione e sostituzione di mobili, elettrodomestici, di auto e moto danneggiate da fango, acqua e per caduta alberi.

Prevista anche l’integrazione sino al 100% della retribuzione persa in caso di sospensione o riduzione dal lavoro superiore al 40% nel periodo ricompreso tra il 17 maggio e il 16 luglio 2023 per un massimo di 30 giorni. Le domande vanno presentate entro il 15 settembre alla sede regionale Ebter utilizzando la modulistica disponibile sul sito ebter.it.

Per le imprese aderenti e operanti nei territori indicati dall’apposito Decreto, è previsto un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 5.000 euro per:

a) spese relative a eventuale perizia di agibilità; b) spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa; c) spese per il ripristino e la sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati; d) spese sostenute per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali; e) ogni altra spesa documentata conseguente a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici.

Anche in questo caso le domande vanno inoltrate entro il 15 settembre alla sede regionale Ebter utilizzando la modulistica disponibile sul sito.

Oltre all’istituzione del fondo per danni da eventi atmosferici, sono stati sottoscritti altri due importanti accordi per:

la Formazione professionale per i lavoratori stagionali; l’Inserimento lavorativo nelle imprese stagionali delle persone diversamente abili.

Gli accordi prevedono

Un fondo di 120.000 euro per la formazione professionale per i lavoratori stagionali

Finanzierà integralmente percorsi formativi di 40 ore propedeutici all’inserimento in azienda dei lavoratori stagionali. A fronte di questo finanziamento le aziende si impegnano all’assunzione del lavoratore garantendogli un periodo lavorativo più lungo di una settimana rispetto alla durata originariamente prevista.

2. Un fondo di 10.000 euro per l’inserimento lavorativo nelle imprese stagionali delle persone diversamente abili.

Intende favorire la formazione e l’occupazione dei lavoratori diversamente abili, quale condizione per un percorso di vita autonoma e indipendente sperimentando una forma di incentivazione per le imprese stagionali che inseriscano nei propri organici personale pur in assenza degli obblighi previsti dalla Legge 68 del 1999.

Le imprese provvederanno così ad assumere, con contratto a tempo determinato di almeno 2 mesi, lavoratori con disabilità. Verrà erogato un incentivo pari a 500 euro a stagione e per ogni lavoratore assunto, quale rimborso per l’attività di addestramento e di tutoraggio da parte di un lavoratore senior. Tale previsione è valida in entrambe la stagioni per gli anni 2023 e 2024.