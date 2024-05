Alluvione un anno dopo. Fiavet: “La resilienza delle adv di Romagna e Marche”

“Sono rimasti uniti, solidali e pronti a ripartire”. Fiavet Emilia Romagna e Marche mette in risalto la risposta compatta degli operatori del mondo del turismo, a un anno dalla devastante alluvione che ha messo in ginocchio le due regioni, e l’impiego dei fondi raccolti come ristoro per le agenzie più danneggiate.

“Questo evento drammatico – si legge in una nota ufficiale – ha lasciato un segno indelebile, in particolare in Romagna, e la nostra associazione non è rimasta a guardare. In prima linea fin da subito, ha attivato diverse iniziative a sostegno delle agenzie di viaggi associate colpite dall’alluvione, tra cui una raccolta fondi il cui ricavato è stato erogato direttamente nei conti correnti delle agenzie stesse”.

Ma l’impegno di Fiavet non si è fermato qui. In occasione di Ttg 2023 è stata lanciata l’iniziativa Fiavet4Romagna, un progetto di rilancio del territorio realizzato da Fiavet Emilia-Romagna e Marche in collaborazione con Apt Servizi e Visit Romagna. “Le agenzie di viaggio associate che hanno partecipato all’iniziativa – prosegue il comunicato – hanno potuto così conoscere e apprezzare le bellezze del territorio romagnolo colpito dall’alluvione, contribuendone alla ripartenza ed uno stabile rilancio. Anche Fiavet nazionale si è unito a questo sforzo, dimostrando ancora una volta l’importanza dell’unione e della collaborazione, creando una raccolta fondi a favore delle agenzie di viaggi associate più colpite dall’alluvione”.

Il contributo rappresenta non solo un aiuto economico, ma un segnale tangibile della volontà dell’associazione di supportare i propri associati in ogni momento di difficoltà, permettendo loro di ripartire e di guardare al futuro con rinnovata fiducia.

«La nostra associazione è nata per sostenere e promuovere il settore turistico e in questi momenti critici il nostro impegno diventa ancora più forte – sottolinea il presidente di Fiavet Emilia-Romagna, Massimo Caravita – La resilienza e la determinazione dimostrate sono straordinarie: il nostro comparto ha saputo affrontare le avversità con spirito di squadra e un’incrollabile fiducia nel futuro del turismo».